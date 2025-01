De’Aaron Fox ne dément pas un possible départ des Kings

Alors que les Kings ont ouvert les négociations pour un départ de De’Aaron Fox à la trade deadline, le meneur n’a pas démenti que son aventure en Californie pourrait se finir bientôt.

Entre les Kings et De’Aaron Fox, le divorce semble se rapprocher inéluctablement. Incapables de s’entendre sur une prolongation de contrat, les deux camps pourraient ainsi se séparer d’ici le 6 février, date de la trade deadline.

Qui dit divorce dit souvent coupable à blâmer. Du côté de la franchise, on risque évidemment de mettre en avant la fin de contrat à venir de Fox (en 2026) et son refus de prolonger pour justifier son transfert, d’autant que Rich Paul (agent de Fox) leur aurait conseillé de l’échanger dès maintenant.

Source: De’Aaron Fox’s agent, Rich Paul of Klutch Sports, recently sent word that it would be wise for the Kings to move him now.

Even with Fox’s preferred destination – widely believed to be San Antonio – Fox’s side will remain open to all destinations.

More here, at…

— Sam Amick (@sam_amick) January 28, 2025

Le joueur, lui, dément avoir demandé un trade cette saison, mais il ne ferme clairement pas la porte à un départ, comme il l’a confirmé à Chris Biderman du Sacramento Bee.

“Non. Vous le sauriez si je l’avais fait [demande de trade, ndlr].” “C’est à eux [le front office de Sacramento, ndlr] de prendre une décision. Je ne peux pas leur dire de ne pas écouter les offres ou je ne peux pas leur dire d’écouter les offres.”

Si Fox rejette ainsi toute envie de départ à court terme, il met aussi sa franchise dans une position où elle doit faire un choix vu qu’il pourrait partir libre en 2026. Il ne nie pas non plus que certaines destinations sont plus attirantes que d’autres en cas de déménagement. Pas vraiment le discours de quelqu’un qui se voit rester sur la durée…

“Bien sûr, je pense que tout le monde a une destination préférée. Je pense que tout le monde a une destination préférée s’il n’est pas à l’endroit où il se trouve – ou s’il ne va pas se trouver à l’endroit où il se trouve à ce moment-là. Je pense que c’est naturel.”

Aux dernières nouvelles, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama seraient le premier choix de Fox en cas de trade. Néanmoins, de nombreuses franchises pourraient vite contacter les Kings au sujet du meneur All-Star. Fin du suspense d’ici jeudi prochain ?

Source texte : Sacramento Bee