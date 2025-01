Victor Wembanyama et RC Buford : la rencontre de 2019 qui a tout changé pour les Spurs

L’histoire entre les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama n’a pas commencé lors de la Draft 2023, mais quatre ans plus tôt. RC Buford rencontrait alors le Français lors d’un match junior à Nanterre et fut complètement emballé. Au point de changer les plans de la reconstruction de la franchise !

Les San Antonio Spurs sont une franchise chanceuse. Lors de trois rares saisons catastrophiques dans leur histoire, ils ont eu le premier choix de Draft et l’occasion de sélectionner certains des plus grands talents jamais vus dans ce sport, David Robinson, Tim Duncan et Victor Wembanyama. Bien sûr le hasard de la loterie les a bien aidé, mais en ce qui concerne le recrutement du Français, il ne repose pas que sur de la chance !

En 2019, RC Buford s’est déplacé à Cholet. Non pas pour voir le match contre Limoges dans lequel figurait un certain Sekou Doumbouya drafté quelques semaines plus tard, mais pour apercevoir la rencontre des juniors face à Nanterre, l’équipe d’un certain Victor Wembanyama. Un choc qui amènera le General Manager à construire un plan, comme il l’a expliqué à The Athletic :

“Cela nous a permis de mettre en place une stratégie. La vision d’un tel prospect a clairement eu un impact sur notre reconstruction.”

Pendant deux ans, les San Antonio Spurs ont conservé un groupe relativement compétitif, mené par DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, mais sans objectif de très grands résultats. Dans l’ombre, Derrick White et Dejounte Murray pouvaient se développer tranquillement.

Puis à l’intersaison 2021, deux ans avant l’arrivée de Wemby en NBA, les deux vétérans ont été envoyés aux Chicago Bulls et aux Brooklyn Nets afin d’affaiblir l’effectif, et de laisser la clé du camion aux jeunes talents. De faire en sorte qu’ils puissent se montrer.

Derrick White a alors réalisé un bon début de saison 2021-22 qui lui a valu un transfert au milieu de la saison vers les Boston Celtics. Les compensations n’étaientt pas exceptionnelles, mais cela permettait à Dejounte Murray d’être seul, à la tête de l’équipe et de réaliser sa meilleure année en NBA. Un exercice fantastique qui a permis à RC Buford de l’envoyer aux Atlanta Hawks, un an avant la Draft de l’alien, contre trois premiers tours de drafts, mais aucun élément pour renforcer l’équipe à court terme.

L’objectif était d’arriver au coup d’envoi de la saison 2022-23 avec le roster le plus faible possible, mais déjà un capital de picks de draft intéressant pour renforcer le groupe une fois que Victor Wembanyama aura, hypothétiquement, posé ses valises dans le Texas.

“C’est un processus qui s’est déroulé étape par étape. L’objectif était échelonné sur plusieurs années.” – RC Buford

Ainsi, les Spurs ont réalisé une année horrible, avec Keldon Johnson et Jakob Poeltl en franchise players. Des très jeunes Devin Vassell et Jeremy Sochan ont pu se développer, mais l’objectif était de perdre, et d’espérer avoir de la chance à la Loterie.

Alors oui, les éperons peuvent remercier les balles de ping-pong, mais ils ont également été minutieux dans leur reconstruction en suivant un agenda précis, dans un timing donné. Un plan rigoureux né à Cholet en 2019 !

