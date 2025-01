Matas Buzelis, deuxième participant confirmé du Slam Dunk Contest 2025

Après Stephon Castle, Matas Buzelis est le second participant confirmé pour prendre part au concours du dunk du All-Star Game 2025. Au moins, il y aura un représentant des Bulls à San Francisco, c’est une énorme victoire pour la franchise. Oui, il est 6h46 quand ces lignes sont écrites et on a envie d’être vache (on arrête, promis).

La NBA mise sur une cuvée jeune pour redonner un peu de vie au Slam Dunk Contest. Il est vrai qu’après une cuvée 2023 réussie notamment grâce à l’audace et au charisme de Mac McClung, on a quand même soufflé un peu plus en 2024. En gros, il faut du nouveau pour ne pas créer une sorte de nouvelle ère post Aaron Gordon – Zach LaVine, qui ont proposé l’un des meilleurs concours de l’histoire en 2016.

Chicago Bulls rookie Matas Buzelis has committed to be in the Slam Dunk Contest at NBA All-Star Weekend, sources tell ESPN. Dunk contest will feature two high-flying, first-year players in Buzelis and San Antonio’s Stephon Castle. pic.twitter.com/CZkflXDq1C

Après Stephon Castle, rookie des Spurs aux cannes boostées à la nitro, on a donc droit à Matas Buzelis comme deuxième participant confirmé par Shams Charania. Cette saison, sa première en NBA, Matas Buzelis s’est illustré par plusieurs dunks bien vénère, on attend donc de l’inventivité et de la fraîcheur pour cette édition. La ligue semble en tout cas miser sur la jeunesse des participants, peut-être pour ne pas susciter la lassitude chez d’autres joueurs plus expérimentés, qui connaissent le circuit et ne sont pas intéressés par le Dunk Contest.

Matas Buzelis will be in the NBA dunk contest!

First Bulls player to be in the dunk contest since Tyrus Thomas in 2007 pic.twitter.com/Gp7cr1s4Vm

Pour l’instant, les autres noms n’ont pas encore fuité. Il faudra certainement attendre quelques heures, jours avant d’avoir le plateau complet.

