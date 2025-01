Les Kings en pole position sur le dossier Cam Johnson ?

Ce n’est un secret pour personne, Cam Johnson fait partie des principaux candidats à un transfert d’ici à la NBA Trade Deadline du 6 février. Mais qui réussira à convaincre Brooklyn avec une offre suffisamment alléchante ? Peut-être les Kings…

En crise fin décembre, Sacramento a réussi à complètement renverser sa dynamique sous les ordres du nouveau coach Doug Christie. Et avec ça les ambitions sont revenues. Les Kings devraient en effet se montrer agressifs à la deadline, notamment sur le dossier Cam Johnson.

D’après l’insider Jake Fischer, Sacramento fait partie des favoris pour potentiellement acquérir les services de l’ailier des Nets. En plus de ça, un package comprenant Kevin Huerter, Trey Lyles et un choix de premier tour de draft serait discuté, et représenterait pour l’instant la meilleure offre sur la table de Sean Marks (manager des Nets). Autant dire qu’il commence à y avoir du concret.

The Kings are viewed as the current favorites to acquire Cam Johnson before the trade deadline.

Sacramento has their Plan A and Plan B trade options locked in: Johnson + John Collins.

If Brooklyn ends up accepting another offer, Sacramento is preparing to pivot to Collins. pic.twitter.com/vWgTLeIX2g

— Evan Sidery (@esidery) January 18, 2025

Du concret, mais rien d’imminent pour autant.

On le sait, les Nets veulent surfer sur la saison très solide de Cam Johnson (19,6 points de moyenne, en quasiment 50-40-90) pour obtenir une belle contrepartie afin de booster leur projet de reconstruction. Deux choix de premier tour de draft et un jeune joueur seraient demandés par Brooklyn en échange. Un sacré package donc, mais mettre la barre haute dans les premières phases de négociations est une tactique bien connue. Reste à voir si les Nets vont la baisser d’ici au 6 février ou garder Johnson si les offres sont insuffisantes, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027.

En plus des exigences de Brooklyn, les Kings devront aussi faire face à la concurrence sur le dossier Johnson, convoité par beaucoup de franchises. On a parlé des Cavaliers récemment, mais les Pacers seraient également sur le coup. Tout ça pour dire que Sacramento a du chemin à faire pour obtenir Cam Johnson, et doit se préparer à une solution de repli (John Collins ?) en cas d’échec dans les négociations.

“Now that the Kings have plans in place, all that’s left is for them to finally pull the trigger and turn the plan into reality.”

Who would you rather the Kings trade for, Cam Johnson or John Collins?https://t.co/flJn18Uhcd

— Will Z. Stats (@will_zimmerle) January 18, 2025

Difficile à dire comment ce dossier va évoluer, mais une chose est sûre : une arrivée de Cam Johnson à Sacramento renforcerait directement le frontcourt et le spacing des Kings.

N’ayant pas forcément besoin du ballon pour être efficace, shooteur élite et correct en défense, Johnson est un joueur complémentaire à De’Aaron Fox, DeMar DeRozan, Malik Monk ou encore Domantas Sabonis.

Source texte : Jake Fischer