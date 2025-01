Auteur de 30 points cette nuit dans la victoire des Lakers face aux Hawks, LeBron James inscrit un peu plus son nom dans les bouquins d’histoire de la NBA. Le King réalise un nouveau record, dépassant Michael Jordan au nombre des matchs à 30 points (ou plus) en carrière (563).

Certains diront qu’il ne s’agit que d’une stat en plus mais LeBron James n’en a pas fini de dépoussiérer les livres d’histoire. Avant ce match face à Atlanta, LBJ partageait le record avec MJ mais le numéro 23 des Lakers a dépassé celui des Bulls dans les statistiques et il devrait encore faire gonfler la note quelques temps vu sa forme du moment.

Breaking records like a broken record. LeBron James passes Michael Jordan for MOST 30+ point games in NBA history. pic.twitter.com/dkrGtuNnR3

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 4, 2025

LeBron a été létal pour dépasser Jordan, avec 30 points inscrits à 65% au shoot. Un match de patron pour une victoire tranquille des Lakers, jamais trop inquiétés par des Hawks venus sans intention de défendre.

Si les partisans de Bronbron peuvent flex, ceux de Jordan vont sans doute sortir la calculatrice pour atténuer ce record. Michael Jordan a en effet disputé 1072 matchs de saison régulière en carrière pour ses 562 matchs à 30 points (ou +), ce qui fait plus de la moitié de ses matchs donc.

LeBron James, de son côté, a disputé 1523 matchs en carrière, ce qui donne un ratio plus proche du tiers de matchs à 30 points ou plus. Problème de riches vu les carrières des deux monstres mais une stat qui risquera d’alimenter les débats .

BRON PASSES MJ FOR MOST 30-PT GAMES IN NBA HISTORY 👑

LeBron James: 563 30-PT games

Michael Jordan: 562 30-PT games pic.twitter.com/sG7a5NgbBt

— SportsCenter (@SportsCenter) January 4, 2025

Source texte : Lakers / Sports Center