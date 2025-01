Considéré comme l’un des favoris pour le titre de Rookie de l’année 2025, Jaylen Wells continue de se montrer. Cette nuit, le jeunot des Grizzlies a fait le taf avec 30 points et une avalanche de tirs primés dans la défaite des siens à Sacramento.

Si Jared McCain avait pris les rênes dans la course au Rookie de l’année, sa blessure a relancé tout le suspense autour du trophée des débutants de la NBA. Et si Jaylen Wells en profitait pour se faire sa place en haut du podium ? L’ailier des Grizzlies déçoit rarement cette saison avec 11,3 points et 3,2 rebonds de moyenne en tout juste 25 minutes.

Cette nuit, le joueur drafté en 39ème position s’est offert un gros coup de chaud avec 30 points inscrits face aux Kings avec un 8/9 de loin que ne renierait pas Stephen Curry. Avec 27 points sur les 3 premiers quart-temps, il avait été un élément majeur du match de Memphis, aidant les Grizzlies à rester sur les talons de Sacramento avant le money time. De manière surprenante, il n’a rien eu à se mettre sous la dent durant le dernier acte, totalement oublié par son coach et ses coéquipiers jusqu’à un nouveau tir primé au buzzer anecdotique.

Ce record est évidemment amoindri par la défaite mais ce match devrait rester dans la tête de Wells, lui qui pour rappel est natif.. de Sacramento. Toujours sympa de briller devant ses proches. S’il peut garder cette qualité de shoot sur la durée, il devrait vite faire parler de lui à nouveau et marquer encore plus de points (au propre comme au figuré) dans la course au ROY 2025.

“i hate to lose, but i’ve been missing a lot of threes lately in the last couple games, so it felt good to get my rhythm back and just knowing that the team still has confidence in me.”

jaylen wells on his career night scoring the ball @MyMikeCheck pic.twitter.com/XRnulZrAjn

Source texte : Grind City Media