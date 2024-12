San Antonio Spurs : quel bilan après 25 matchs joués ? Apéro TrashTalk

Apéro TrashTalk spécial San Antonio Spurs ! On sort la loupe pour parler des copains de Victor Wembanyama. Quel bilan après quasiment 25 matchs ?

Direction le Texas aujourd’hui, pour parler de nos amis les Spurs ! Beh oui, fallait bien en réaliser un d’Apéro sur San Antonio… Au bout de 25 matchs, la bande à Wemby est à l’équilibre. Des éléments positifs, l’intégration de Chris Paul à Harrison Barnes en passant par Stephon Castle… Des éléments plus compliqués, comme l’absence de Gregg Popovich, les blessures et l’adresse à trois points. Mais dans quelle direction vont les Spurs cette saison ? Est-ce que ça peut jouer le Play-in ? Sortez votre plus beau chapeau de cowboy, c’est l’heure de l’Apéro TrashTalk made in San Antonio !