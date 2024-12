Lonnie Walker IV sur le jeu en Europe : “C’est le vrai basketball ici”

Depuis quelques mois, Lonnie Walker IV joue en Europe pour le club d’EuroLeague du Zalgiris Kaunas. Maintenant que sa période d’acclimatation est passée, il est l’heure de faire les premiers bilans pour l’ancien joueur des Spurs.

Lonnie Walker IV se régale en EuroLeague avec 16 points, 2 rebonds et 1 passe de moyenne. Après un essai du côté des Celtics qui n’a pas abouti, l’ancien des Nets avait décidé de plier bagage et de traverser l’Atlantique pour jouer sur le Vieux Continent pour le club lituanien du Zalgiris Kaunas.

Quand un joueur américain traverse l’océan, il y a deux cas de figure. Soit l’expérience est peu concluante comme ce fut le cas pour Romeo Langford remercié par le BMC Gravelines-Dunkerque après seulement trois matchs, soit le joueur se régale et performe.

Lonnie Walker est plutôt membre de la seconde catégorie.

L’arrière prend tellement son pied en EuroLeague qu’il se permet même des petites comparaisons avec la NBA.

“Tout le monde est intelligent et personne ne joue de travers. C’est le vrai basketball ici. Cela ne se résume pas qu’à un ou deux joueurs qui prennent tous les tirs.”

Des mots bien sentis et qui vont certainement plaire à ses anciens coéquipiers basés dans le Pays de l’Oncle Sam.

Maintenant, reste à savoir quels sont les projets de carrière de Lonnie Walker IV : rester en Europe et devenir une référence à l’instar de Mike James ou tenter un retour en NBA dans les prochaines années ?

L’avenir nous le dira…

