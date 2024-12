Derrick Jones Jr (Clippers) blessé aux ischio-jambiers et absent deux semaines

Nouveau coup dur pour les Clippers. Derrick Jones Jr est touché aux ischio-jambiers et sera absent pendant deux semaines.

Derrick Jones Jr est l’une des meilleures recrues des Clippers de cet été. Sa défense et sa capacité à rentrer des tirs à 3-points (41% dans le domaine cette saison) sont deux qualités reconnues et saluées par tout le staff des Voiliers.

Eh bien, la franchise de Los Angeles va devoir faire sans lui pendant deux semaines. L’ailier-fort s’est fait une élongation aux ischio-jambiers et devrait faire son retour aux alentours de Noël.

Derrick Jones Jr. has a right hamstring strain and will be reevaluated in two weeks.

Bonne nouvelle dans leur malheur, sur les deux prochaines semaines, les Clippers ne vont jouer que cinq matchs grâce à un calendrier allégé en raison de la NBA Cup, mais aussi parce que les pensionnaires de l’Intuit Dome ont, sur le début de saison, enchaîné les matchs comme on enchaîne les petits-fours pendant les fêtes. Les Clips ont donc quelques jours de repos bien mérités.

Dans deux semaines, il se pourrait bien qu’un certain Kawhi Leonard fasse également son retour.

Pour le passage du petit papa Noël, les Clippers pourraient avoir leur effectif au complet pour la première fois de la saison.

Est-ce que les fans de la franchise maudite pouvaient rêver d’un meilleur cadeau sous le sapin ? Certainement pas.

Source texte : X / Joey Linn