Dominé en NBA Cup par le Thunder, Luka Doncic n’avait que du positif à dire sur son bourreau du jour, Shai Gilgeous-Alexander.

Totalement enfermé par la défense d’OKC, Luka Doncic (16 points, 11 rebonds, 5/15 au tir) a connu un match bien compliqué cette nuit pour les quarts de la NBA Cup. Le Slovène a néanmoins eu la meilleure place pour observer le match XXL de Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien, superstar d’OKC, a livré un récital (39 points, 8 rebonds, 5 passes) pour qualifier les siens pour Vegas. Une performance qui lui a valu les compliments de Luka Doncic en conférence de presse.

« Il [Shai] est un super scoreur. Il fait jouer ses coéquipiers […] c’est génial de jouer contre un gars comme ça, les duels… c’est fun. »

– Luka Doncic

"C'est un super scoreur. Il fait participer ses coéquipiers. À un moment donné, il faut envoyer deux ou trois joueurs sur lui. C'est incroyable de jouer contre un gars comme lui. C'est amusant. C'est un joueur extraordinaire."

Luka et Shai vont encore se croiser quelques fois cette saison et peut-être même en Playoffs. Les deux hommes sont aussi attendus dans la course au MVP, après avoir fini dauphins de Nikola Jokic la saison passée. On imagine que Doncic voudra faire meilleure impression lors du prochain match pour ne pas laisser trop d’avance à son rival.