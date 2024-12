Il a été dominant de bout en bout. Rares sont les performances aussi complètes que celle proposée par Shai Gilgeous-Alexander cette nuit contre Dallas. Un statement qui rappelle à tous ceux qui avaient pu l’oublier que SGA est l’un des meilleurs joueurs du monde.

Oui, on parle souvent – à raison – de Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic comme favoris de la course au MVP. Pourtant, il est des noms qu’on ne doit pas laisser de côté, et celui de Shai Gilgeous-Alexander en est un. Cette nuit, contre les Mavericks, il a proposé l’une des plus grosses performances de la saison. En défense, il a été intenable sur Kyrie Irving, avec plusieurs ballons grattés et un marquage oppressant.

⚡️ Le STATEMENT de Shai Gilgeous-Alexander face aux Mavericks :

🔹 39 POINTS (15/23)

🔹 8 REBONDS

🔹 5 PASSES

🔹 3 STEALS

Quel match, SGA a cuisiné Dallas du début à la fin. Man on a mission !

Alors oui, on n’est pas sur du 59 points de Giannis, sur du 56 de Nikola Jokic. Mais mince. Face aux Mavericks, équipe plus qu’en forme actuellement. Et il y a ce que les chiffres ne disent pas. L’impression de facilité. Oui, ce soir, dire que Shai a été facile dans l’exécution n’est pas usurpé. Ce n’est pas dire que ce qu’il est fait est facile. C’est dire qu’il rend visuellement sa performance facile. L’exploit ultime pour un joueur ? À vous de juger.

SGA GOES OFF IN THE QUARTERFINALS!

⛈️ 39 PTS (65.2 FG%)

⛈️ 8 REB

⛈️ 5 AST

⛈️ 3 STL

⛈️ 5 3PM@okcthunder will play the winner of GSW/HOU in the #EmiratesNBACup Semifinals on Saturday! 🏆 pic.twitter.com/0gadTFFN5T

