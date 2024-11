9h10 du matin, et les émotions sont déjà là merci bien. 3×3 Paris a battu Miami en quarts et jouera donc les demi de la Finale du FIBA 3×3 World Tour. Franck Seguela ? Il l’a dit, Hong Kong c’est sa maison.

Quel match ! Contrairement à ce quart de finale disputé il y a quinze jours, et Franck Seguela l’a bien dit dans un anglais de mec du Sud-Ouest, les gars de 3×3 Paris ne voulaient pas subir la foudre venue de Miami. Mieux encore, cette fois-ci ce sont les Français qui ont submergé les Cainris, Hugo Suhard et Seguela en tête. Un premier avertissement de Jules Rambo sur la première action, un tomar signé Paul Djodjodjodjoko, un 2+1 du F, et si en face Mitch Hahn et James Carotte font le boulot, on sent tout de même les joueurs de Souchu concentrés as f*ck et bien décidés à foncer en demi.

ILS L’ONT FAIT 🤯

Paris se rapproche un peu plus du titre suprême en dominant Miami en quart de finale (21-17) ✅

📺 @sport_en_france pic.twitter.com/RiJKtReKCI

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 24, 2024

Un dernier énorme tir de Seguela délivrera tout ce petit monde, qui jouera en demi le vainqueur du match entre Riffa et le Partizan. Ce sera à 12h15, pour l’histoire, une fois de plus.