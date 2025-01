Dans un match fou, les Grizzlies renversent les Rockets (120-119)

Clash au sommet de l’Ouest entre Rockets et Grizzlies ! Un affrontement qui a tenu toutes ses promesses avec un match haletant dont le suspense aura été entier du début à la fin.

Avec Ja Morant et le néo-All-Star Alperen Sengun d’absents, cette rencontre entre Grizzlies et Rockets auraient pu connaître une légère baisse de hype, mais il n’en fut rien grâce à un match qui est parti à 100 à l’heure et qui a fini à 10 000 à l’heure.

Pour commencer, c’est Dillon Brooks qui s’illustre. DB avait décidé de ne pas faire de round d’observation dans cette rencontre, bien la preuve que ce match allait être fou.

Le chien de garde de Houston finit le premier quart-temps avec 10 points. Ce premier acte connaît que très peu de déchets, ce qui donne une rencontre vraiment plaisante à regarder.

Dans le deuxième quart-temps, c’est Amen Thompson qui commence à sortir les dents des deux côtés du terrain. Sur cette entame de match, les Rockets apportent plus d’intensité, ils sont sur tous les ballons comme des morts de faim et c’est donc logiquement qu’ils mènent de 10 points au moment de retourner au vestiaire.

Amen Thompson swishes in the midrange stepback!

📺 Rockets-Grizzlies on TNT pic.twitter.com/DuJBXKqj6R

Sauf que sur la seconde période, la tendance s’inverse. Desmond Bane sonne la révolte et c’est, non sans mal, que Memphis parvient à prendre l’avantage sur un tir de Santi Aldama.

Les deux équipes se tirent la bourre et c’est à partir de ce moment-là que le match devient fou. Scotty Pippen Jr plante d’un côté, mais Fred VanVleet lui répond aussitôt avant que Jaylen Wells ne vienne mettre son grain de sable dans tout ce bazar.

En bref, il fallait plutôt avoir sa ceinture bien attachée parce que tout allait très vite dans ce match.

Si Houston remet un run pour finir le troisième quart, un shoot improbable de Jake LaRavia ramène les Oursons à quatre longueurs avant d’entamer le dernier acte.

Jake LaRavia BANKS in the long ball to end Q3 😱 pic.twitter.com/ZblAHi8z2i

Pour démarrer cette fin de match, il faut rendre hommage à la performance de Luke Kennard. La gâchette a été propulsée dans le 5 majeur en l’absence de Ja Morant et l’ex-Clipper a assuré avec 22 points à 9/15 au tir.

Direction maintenant la dernière minute parce qu’elle a été folle. Les Rockets ne mènent que d’un petit point et Fred VanVleet rate le dagger.

Jaylen Wells part seul en contre-attaque et marque pour donner l’avantage aux Grizzlies.

Du moins, c’est ce qu’on pourrait croire si les arbitres n’avaient pas donné un temps-mort à Memphis alors que… personne ne l’avait demandé.

Taylor Jenkins was IRATE after the official blew the whistle for a Grizzlies timeout negating a wide open layup 🤯

Coach Jenkins was adamant that he did not ask for a timeout.

pic.twitter.com/ZvsQkojb8U

On a failli faire face à la plus grosse erreur d’arbitrage de la saison, mais Jaren Jackson Jr s’est chargé de réparer lui-même cette erreur.

Sur la remise en jeu après ce temps-mort qui n’avait pas lieu d’être, il obtient une faute de Dillon Brooks, sa sixième. Sur la ligne, JJJ ne tremble pas et donne l’avantage à Memphis.

Fred VanVleet ne parvient pas à inscrire le game-winner et les Grizzlies s’en sortent 120-119 derrière les 24 points et 12 rebonds de Desmond Bane ou encore les 21 unités dont les lancers victorieux de Jaren Jackson Jr.

Fred VanVleet goes for 2 for 1 with the game on the line 🤯

INSANE BASKETBALL IQ 🔥🔥🔥pic.twitter.com/7bsKOPQ5AV

