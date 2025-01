Kenny Atkinson (Cavs) coachera au All-Star Game 2025 !

Avec la défaite de Boston cette nuit, les Cavs sont assurés d’avoir le meilleur bilan de l’Est d’ici le 2 février, date butoir pour la nomination des coachs des sélections All-Stars. De quoi envoyer Kenny Atkinson au match des étoiles.

Après Mark Daigneault il y a quelques jours, c’est au tour de Kenny Atkinson de rejoindre officiellement les All-Stars 2025, en tant que coach bien sûr. Avec la défaite de Boston sur le parquet des Lakers, Cleveland a verrouillé le meilleur bilan à l’Est jusqu’au 2 février. Son coach représentera donc l’Est au match des étoiles.

À noter qu’Atkinson ne fera pas le voyage seul à San Francisco. Le All-Star Game 2025 est un peu particulier car il comprendra non pas deux mais quatre équipes. La Ligue a donc décidé que Kenny coacherait l’une des quatre équipes, tout comme Mark Daigneault. Chacun d’entre eux viendra avec l’un de ses assistants, lesquels prendront en charge les deux autres rosters.

Kenny Atkinson and an assistant coach from his staff will each lead an NBA All-Star team.

Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault and an assistant coach from his staff will be the head coaches of the other two All-Star teams. https://t.co/k1xUmTWlFx

— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025

Reste à savoir désormais quels seront les joueurs à disposition des coachs. Cette nuit, les dix titulaires pour le All-Star Game 2025 ont été annoncés. (respectivement pour la Conférence Ouest et la Conférence Est) Il y a encore 14 All-Stars à choisir et ce sont les coachs qui décideront le 30 janvier prochain qui aura la chance d’ajouter une étoile à son C.V. Combien de Cavs feront le déplacement avec Kenny Atkinson ? Pour le moment, seul Donovan Mitchell est invité.

