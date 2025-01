Une grosse nuit de NBA vient de se terminer. Entre les annonces pour le All-Star Game 2025, le NBA Paris Game et le reste des matchs au programme, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Petit résumé maison de ce qu’il ne fallait pas rater.

Les résultats de la nuit NBA

Indiana Pacers – San Antonio Spurs : 110 – 140 (stats)

: 110 – 140 (stats) Orlando Magic – Portland Trail Blazers : 79-101 (stats)

: 79-101 (stats) Milwaukee Bucks – Miami Heat : 125 – 96 (stats)

– Miami Heat : 125 – 96 (stats) Atlanta Hawks – Toronto Raptors : 119 – 122 (stats)

: 119 – 122 (stats) Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks : 115 – 121 (stats)

: 115 – 121 (stats) Denver Nuggets – Sacramento Kings : 132 – 123 (stats)

– Sacramento Kings : 132 – 123 (stats) Los Angeles Lakers – Boston Celtics : 117 – 96 (stats)

– Boston Celtics : 117 – 96 (stats) Golden State Warriors – Chicago Bulls : 131 – 106 (stats)

– Chicago Bulls : 131 – 106 (stats) Los Angeles Clippers – Washington Wizards : 110 – 93 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Victor Wembanyama : 30 points, 11 rebonds, 6 passes, 5 contres en 32 minutes face aux Pacers.

Sidy Cissoko : 2 points en 5 minutes face aux Pacers.

Alex Sarr : 14 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception face aux L.A. Clippers.

Bilal Coulibaly : 15 points, 5 rebonds, 3 interceptions à face aux L.A. Clippers.

Nicolas Batum : 3 points, 1 passe, 1 interception en 12 minutes face aux Wizards.

Le highlight de la nuit

JOKIC WITH ONE HAND FROM NEARLY FULL COURT 😱 #SCTop10 pic.twitter.com/InPtfCSikP

— SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

