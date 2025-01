Face à une équipe des Clippers plus que diminuée, les Celtics ont eu énormément de mal à s’imposer, mais ils évitent de se taper la honte grâce à un succès 117-113 en prolongation qui ne rassure vraiment pas.

Dans la première partie d’un nouveau back-to-back, les Clippers ont laissé tout leur effectif ou presque au repos pour défier les Celtics. Les Voiliers se sont pointés sans Kawhi Leonard, James Harden, Ivica Zubac et Norman Powell pour ne citer qu’eux, mais la liste est encore longue.

Côté Celtics, Jrue Holiday, Al Horford et Kristaps Porzingis manquaient à l’appel.

Malgré tout, on pouvait penser que cette rencontre sera plutôt tranquille pour Boston, mais les Clippers ont fait preuve d’énormément de résistances.

Dès l’entame de match, les deux équipes se tiennent grâce à une adresse folle des deux côtés (60% de réussite pour les Clippers contre 65 pour Boston).

Au terme des douze premières minutes, ce sont les Angelinos qui mènent d’un petit point grâce notamment au jeune rookie Jordan Miller qui profite de l’hécatombe pour gratter quelques minutes et se faire remarquer.

Derrick Jones Jr. with the airborne HAIL MARY to Jordan Miller for the score 😱 pic.twitter.com/CtaAvrsjY0

— NBA TV (@NBATV) January 23, 2025

Pendant que les Voiliers se défendent avec leurs armes, les C’s galèrent à trouver la mire de loin et on connaît la chanson : quand l’adresse longue distance n’est pas au rendez-vous, c’est souvent très compliqué à Boston.

Les Clips sont devant à la mi-temps et c’est presque logique vu la physionomie de la rencontre.

Au retour des vestiaires, c’est Kevin Porter Jr qui porte Los Angeles ce qui est d’autant plus improbable vu comment il est plus que moyen depuis le début de la saison. Il finira d’ailleurs la rencontre à 26 points.

Avant de parler de la fin de match, il y a un quatrième quart-temps à jouer, moment où les Celtics ont enfin décidé de passer la vitesse supérieure avec un 13-0 dans les voiles des Angelinos.

Les Clips sont dans le dur entre pertes de balle et airballs et on pense que le vent a clairement tourné, mais non.

Les copains de Derrick Jones Jr sont toujours dans la rencontre et reviennent une nouvelle fois dans le match. Mieux encore, au terme de deux possessions défensives parfaitement gérées, ce même DJJ parvient à envoyer le match en prolongation.

Derrick Jones Jr. scored the game-tying basket and then blocked Derrick White’s game-winner attempt.

Overtime. pic.twitter.com/dPMFiqFrXC

— Joey Linn (@joeylinn_) January 23, 2025

Les Celtics commencent à en avoir sérieusement marre de la résilience des Clippers et démarrent fort l’overtime avec un 6-0 rapide histoire de mettre les Voiliers sous l’eau sauf que visiblement, ils ne sont plutôt pas mauvais en apnée puisqu’ils reviennent pour la 150ème fois dans le match.

À 50 secondes de la fin, Jaden Springer envoie une ogive à 3-points, sa deuxième de l’année, la première étant arrivée quelques minutes plus tôt pour donner cinq unités d’avance aux C’s.

Vous pensez que c’est le dagger ? Alors oui, mais non pas sans une dernière frayeur.

HAVE A NIGHT JADEN SPRINGER 🤯 pic.twitter.com/C9VijRZcJ5

— Boston Celtics (@celtics) January 23, 2025



Sur la possession suivante, Amir Coffey trouve un lay-up avec la faute qu’il convertit pour ramener les Clips à deux longueurs, mais enfin les Celtics arrivent à faire deux belles actions de suite et ne tremblent pas sur la dernière possession.

Boston s’en sort tant bien que mal 117-113, mais les Clippers n’ont pas à rougir de la performance proposée cette nuit.