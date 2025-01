Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama se rapproche de plus en plus de son premier All-Star Game.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un match discret face aux Bulls avec des stats trompeuses, un autre compliqué contre les Bucks, l’un de ses moins bons en carrière, mais jeudi soir le verdict est tombé : Victor Wembanyama est quatrième des votes pour les joueurs du frontcourt de l’Ouest. Vu les trois loulous devant lui (Jokic, KD et LeBron) ce sera dur d’être titulaire, mais Wemby devrait logiquement être de la partie en février à San Francisco pour son premier match des étoiles.

Spurs @ Bulls : 23 points à 9/22 au tir dont 4/11 du parking, 1/2 aux lancers, 14 rebonds, 4 passes et 8 contres en 35 minutes

Spurs @ Bucks : 10 points à 4/10 au tir dont 2/6 du parking, 10 rebonds, 1 passe, 3 contres et 1 steal en 33 minutes

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 25,1 points à 47,9% au tir dont 35,4% du parking, 87,3% aux lancers, 10,8 rebonds, 3,8 passes, 1 steal et 4 contres en 32,9 minutes

SHOWTIME 🍿 pic.twitter.com/apF8Sawjd5

VICTOR WEMBANYAMA !!!!! pic.twitter.com/0go6FZzu6L

Écoutez, que dire ? pic.twitter.com/7qKTfWOOzB

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Revenu aux affaires après une sortie de fêtes compliquée, Bilal a du mal à trouver le rythme en 2025. Toujours très solide défensivement mais en difficulté en attaque, le contraire de son équipe finalement.

Wizards vs Pelicans : DNP

Wizards vs Rockets : 12 points à 5/10 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 30 minutes

Wizards @ Sixers : 5 points à 2/8 au tir dont 1/1 du parking, 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 31 minutes

Wizards @ Bulls : 7 points à 3/9 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,4 points à 42,2% au tir dont 29,4% du parking, 77,3% aux lancers, 5,3 rebonds, 3,5 passes, 1,3 steal et 0,8 contre en 33,4 minutes

L’échange de maillots entre Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele 🐙🇫🇷🐻 pic.twitter.com/jSU5VPPhK0

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Doucement mais sûrement, il se positionne pour le trophée de Rookie of the year. Efficace en défense et de plus en plus à l’aise en attaque, Alex en a un peu bavé cette semaine mais n’a pas pour autant perdu de son avance du fait d’une concurrence discrète. Mi-janvier et on peut quasiment déjà dire que le n°2 de la Draft a réussi sa saison rookie, bravo jeune homme.

Wizards vs Pelicans : 18 points à 6/9 au tir dont 3/6 du parking, 3/5 aux lancers, 11 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Wizards vs Rockets : 2 points à 1/12 au tir dont 0/5 du parking, 9 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Wizards @ Sixers : DNP

Wizards @ Bulls : 11 points à 4/14 au tir dont 1/4 du parking, 2/3 aux lancers, 11 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,7 points à 40,3% au tir dont 31% du parking, 64,9% aux lancers, 6,7 rebonds, 2,3 passes, 0,6 steal et 1,6 contre en 27,2 minutes

Alex Sarr cette nuit face aux Pels

18 PTS

11 REB

3 AST

3 3PM

Les Wizards s’inclinent 110-98 pic.twitter.com/SH3c1MGF3L

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

On reste dans des bails à la Zacch, à savoir efficacité mais discrétion frustrante. Le bon point : Risacher a de bonnes chances de disputer les Playoffs et en année 1 c’est une bénédiction, mais on cherche quand même où est passé celui qui avait les moyens d’en coller 33 à la défense des Knicks.

Hawks @ Jazz : 14 points à 6/14 au tir dont 2/4 du parking, 6 rebonds en 24 minutes

Hawks @ Suns : 5 points à 2/4 au tir et 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,7 points à 40,6% au tir dont 28,5% du parking, 71,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,6 contre en 23,9 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy en chie pas mal cette année mais reste le phare indéboulonnable des Wolves. Merci de ne pas prendre pour acquis sa dissuasion défensive perpétuelle, même si on aimerait parfois le voir réussir deux dribbles de suite.

Wolves vs Clippers : 8 points à 3/8 au tir et 2/5 aux lancers, 18 rebonds, 2 passes et 1 contre en 38 minutes

Wolves @ Pelicans : 7 points à 3/4 au tir et 1/2 aux lancers, 14 rebonds, 4 passes et 6 contres en 35 minutes

Wolves @ Magic : 10 points à 5/8 au tir et 0/2 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 steal en 32 minutes

Wolves vs Grizzlies : 12 points à 6/6 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10 points à 62,1% au tir et 67,5% aux lancers, 10,7 rebonds, 1,7 passe, 0,6 steal et 1,5 contre en 33,5 minutes

Rudy Gobert monster lob dunk, assisted by Mike Conley pic.twitter.com/xklQDT8MTe

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Peut-être bien la plus belle surprise de cette saison NBA chez les Français. Guerschon est un caméléon, et qu’il soit titulaire ou remplaçant son apport est toujours incroyable. Nombreux insiders se demandent actuellement si le Français n’est pas le meilleur role player que Joel Embiid n’ai jamais eu à Philly. Guerschon validé par la street, quelle trajectoire pour le Dancing Bear.

Sixers vs Suns : 14 points à 5/12 au tir dont 3/8 du parking, 1/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 1 contre en 36 minutes

Sixers vs Wizards : 21 points à 6/11 au tir dont 5/7 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

Sixers vs Pelicans : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 du parking, 7 rebonds et 1 steal en 31 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10 points à 50,2% au tir dont 39,9% du parking, 68,7% aux lancers, 5,4 rebonds, 1,7 passe, 0,8 steal et 0,4 contre en 24,9 minutes

GUERSCHON YABUSELE QUI OFFRE LA VICTOIRE À PHILLY AVEC UN CONTRE SUR… BILAL COULIBALY 🇫🇷 pic.twitter.com/D9Yo6Fvj23

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Toujours aussi compliqué pour Tidjane, et le fait que ce soit compliqué dans une équipe de bolosses est encore un autre problème. Besoin d’un second souffle là, allez.

Hornets vs Suns : 4 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds en 11 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 32,3% au tir dont 28,2% du parking, 67,7% aux lancers, 4,3 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 19,1 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Apport toujours aussi discret mais précieux pour Nico à Los Angeles, Nico qui doit forcément avoir d’autres soucis en ce moment avec les terribles incendies ravageant la ville…

Clippers @ Wolves : 3 points à 1/2 du parking, 3 rebonds et 1 steal en 13 minutes

Clippers @ Nuggets : 3 points à 1/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 2 steals en 9 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,4 points à 39,3% au tir dont 37,9% du parking, 76,9% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,5 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 17,7 minutes

NICO BATUM BINGOOOO pic.twitter.com/W5WuLl07oo

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa domine en G League après avoir dominé en NBA en début de saison, c’est pas Moussa Diabaté c’est Moussa Dominé.

Hornets vs Suns : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,4 points à 60,5% au tir et 44% aux lancers, 6,8 rebonds, 0,6 passe, 0,6 steal et 0,7 contre en 17,9 minutes

Greensboro Swarm @ Motor City Cruise : 8 points à 4/8 au tir et 0/1 aux lancers, 14 rebonds, 2 passes et 3 steals en 35 minutes

Greensboro Swarm @ Windy City Bulls : 16 points à 6/11 au tir et 4/5 aux lancers, 15 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,3 rebonds, 2 passes, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Saison compliquée pour Rayan Rupert, qui s’est au passage déclaré candidat pour une place en Équipe de France cet été. Mais Freddy Fauthoux sait-il seulement qui est Rayan Rupert ?..

Blazers @ Pistons : DNP

Blazers @ Pelicans : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 5 minutes

Blazers @ Mavericks : DNP

Blazers vs Heat : 0 point à 0/1 du parking en 2 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 42% au tir dont 29% du parking, 75% aux lancers, 1,4 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 9,7 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane s’éclate en G League en attendant d’avoir sa chance avec le Thunder. Syndrome du mec trop fort pour la G League mais trop juste pour jouer avec la meilleure équipe de la Ligue, on surveillera donc… la trade deadline.

Thunder vs Celtics : DNP

Thunder @ Cavs : DNP

Thunder @ Knicks : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 2,9 points à 32,3% au tir dont 23,7% du parking, 63,6% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 10,2 minutes

Oklahoma City Blue @ Rio Grande Valley Vipers : 31 points à 9/18 au tir dont 4/8 du parking, 9/9 aux lancers, 8 rebonds, 6 passes et 1 steal en 34 minutes

Oklahoma City Blue @ Rio Grande Valley Vipers : 11 points à 4/10 au tir dont 2/3 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 2 contres en 34 minutes

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : 26 points à 9/20 au tir dont 1/5 du parking, 7/7 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 32 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 14,5 points à 34,8% au tir dont 36,4% du parking, 83,3% aux lancers, 5 rebonds et 7 passes en 21 minutes

Ousmane Dieng stuffed the stat sheet for the Blue tonight! The 2024 G League Finals MVP recorded a career-high in points and a season-high in rebounds. 👏🙌 pic.twitter.com/AwKVXkm5cb

Ousmane Dieng lit up the court tonight in Austin 😤

26 PTS | 8 REB | 2 BLKS pic.twitter.com/yrw8kSE5he

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme fait son trou en G League et a peu de chances d’avoir du temps de jeu tant que Tom Thibodeau sera en charge des rotations chez les Knicks. Dur mais réel.

Knicks vs Magic : DNP

Knicks vs Raptors : DNP

Knicks vs Thunder : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,6 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks vs Osceola Magic : 11 points à 3/8 au tir dont 1/5 du parking, 4/5 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 2 steals en 35 minutes

Westchester Knicks vs Sioux Falls Skyforce : 16 points à 4/9 au tir dont 2/4 du parking, 6/7 aux lancers, 9 rebonds et 2 passes en 34 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14 points à 40,7% dont 27,6% du parking, 81,8% aux lancers, 6 rebonds, 2,4 passes, 0,4 steal et 0,8 contre en 36,8 minutes

Pacome Dadiet tonight in the win

16 points

9 rebounds

44% FG – 50% 3P

+24!!!!!! pic.twitter.com/s66bgbVwwz

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Un peu comme Ousmane Dieng, Sidy est très solide à l’étage du dessous mais n’a pas sa chance avec les costauds. Peu de chances que ça change, honnêtement, en tout cas pas chez les Spurs.

Spurs @ Bulls : DNP

Spurs @ Bucks : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,2 point à 46,2% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,6 rebond et 0,5 passe en 3,2 minutes

Austin Spurs @ Texas Legends : 9 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 29 minutes

Austin Spurs vs Valley Suns : 17 points à 6/9 au tir dont 1/3 du parking, 4/5 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 21 minutes

Austin Spurs vs Oklahoma City Blue : 18 points à 5/11 au tir dont 2/6 du parking, 6/8 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 19 points à 50,6% au tir dont 26,7% du parking, 62,5% aux lancers, 4,2 rebonds, 2,7 passes, 0,5 steal et 0,7 contre en 27,1 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Lakers @ Rockets : DNP

Lakers @ Mavericks : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

South Bay Lakers vs Delaware Blue Coats : 18 points à 8/14 au tir dont 2/6 du parking, 0/1 aux lancers, 15 rebonds et 3 passes en 32 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 11,7 points à 58,3% au tir dont 30% du parking, 40% aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 0,3 steal en 22,8 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets vs Sioux Falls Skyforce : 17 points à 8/24 au tir dont 1/5 du parking, 0/2 aux lancers, 8 rebonds et 5 passes en 38 minutes

Long Island Nets vs Birmingham Squadron : 15 points à 6/12 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 9 passes et 3 steals en 33 minutes

Long Island Nets vs College Park Skyhawks : DNP

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 19,5 points à 44,6% au tir dont 28,6% du parking, 71,4% aux lancers, 7,3 rebonds, 6,8 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 38,5 minutes