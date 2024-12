Touché à l’ischio-jambier et absent des parquets depuis un mois, Cam Thomas se rapproche du retour chez les Nets. Le joueur participe désormais aux 5v5 et il ne devrait donc plus tarder à reprendre sa place au sein du groupe de Jordi Fernandez.

Voilà un comeback qui devrait faire BEAUCOUP de bien à Brooklyn. Depuis le départ de Dennis Schröder, la franchise au maillot noir a toutes les peines du monde à se montrer tranchante en attaque, avec 98 points de moyenne sur les quatre derniers matchs. Difficile de gagner des matchs dans ces conditions.

Heureusement pour les Nets, Cam Thomas est proche du retour et ses quasiment 25 points par match ne seront pas de trop pour relancer une attaque en panne. Selon Jordi Fernandez, interrogé par Erik Slater de Clutch Points, Thomas a participé à un 5v5 en début de semaine avec le reste du groupe et il a semblé en forme.

Jordi Fernandez said Cam Thomas and Ziaire Williams played five-on-five today and both “are getting close.”

— Erik Slater (@erikslater_) December 23, 2024

Il s’agit de la dernière étape avant d’envisager un retour à la compétition. Les Nets ne jouent pas avant jeudi soir, ce qui devrait permettre à l’arrière de finaliser sa préparation avant de faire face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Les Nets ont également un match le lendemain en back-to-back face aux Spurs. On imagine que le staff ne prendra aucun risque avec son joueur et ne lui fera participer qu’à une seule de ces oppositions, reste à savoir laquelle.

Source texte : Clutch Points