S’il fallait une nouvelle preuve que Victor Wembanyama est bien l’un des joueurs les plus populaires de la NBA, et bien là voilà. Le Français est le troisième joueur dont les highlights sont les plus regardés sur les réseaux sociaux juste derrière LeBron James et Ja Morant !

Le nombre de vues des vidéos d’un joueur sur les réseaux sociaux est un bon indicateur de sa popularité et de la viralité de son jeu. Ja Morant n’est sans doute pas le deuxième joueur le plus connu de NBA, mais ses finitions après des 360 ou ses dunks d’anthologie provoquent plus d’émoi que les drives plus “efficaces” d’un Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur de jeu des Grizzlies est sur le podium des joueurs les plus vues sur les réseaux sociaux entre LeBron James … et un certain Victor Wembanyama !

The most-viewed NBA players this season

Le Français est sur le podium pour la première fois de sa carrière. L’intérêt autour de ses performances et de ses contres ne baisse pas après sa saison rookie, bien au contraire, surtout au vue de ses dernières sorties, plus exceptionnelles les unes que les autres.

Stephen Curry et LaMelo Ball complètent le Top 5 tandis que le présence d’un Klay Thompson à la septième position peut surprendre. Le Splash Bro est sans doute porté par les images de son retour à Golden State qui avaient fait l’événement sur la toile (oui, on a 72 ans).

Le prochain objectif de Victor Wembanyama dans ce classement, c’est le même que tous les joueurs de Fortnite : le Top 1 !

