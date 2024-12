Nouvelle nuit de NBA avec 12 Français sur le pont cette année. Alors qui a brillé ou qui s’est troué ? On vous dit tout juste en-dessous de Guerschon Yabusele à Victor Wembanyama en passant par Bilal Coulibaly !

Les résultats de la nuit NBA

Bulls – Sixers : 100-108 (stats)

: 100-108 (stats) Nets – Bucks : 113-118 (stats)

: 113-118 (stats) Pacers – Hornets : 109-113 (stats)

: 109-113 (stats) Hawks – Nuggets : 111-141 (stats)

: 111-141 (stats) Heat – Cavaliers : 122-113 (stats)

– Cavaliers : 122-113 (stats) Magic – Suns : 115-110 (stats)

– Suns : 115-110 (stats) Wizards – Grizzlies : 112-140 (stats)

: 112-140 (stats) Spurs – Pelicans : 121-116 (stats)

– Pelicans : 121-116 (stats) Warriors – Wolves : 114-106 (stats)

– Wolves : 114-106 (stats) Clippers – Rockets : 106-117 (stats)

: 106-117 (stats) Kings – Jazz : 141-97 (stats)

– Jazz : 141-97 (stats) Blazers – Lakers : 98-107 (stats)

Guerschon Yabusele

Avec les trois stars des 76ers présentes, les munitions ont été peu nombreuses pour Guersch qui ne peut planter que quatre points à 2/5 au tir.

Tidjane Salaün et Moussa Diabté

Deux absences pour le prix d’une du côté de Charlotte.

Zaccharie Risacher

Seulement 10 points avec une importante maladresse (3/11), mais un joli dunk, Zacch n’a pas gérer sa rencontre à l’image de tous ses coéquipiers. La bonne nouvelle, c’était qu’il n’était pas seul dans sa galère.

Bilal Coulibaly

Seul Français des Wizards présent sur le terrain, Bilal a retrouvé des couleurs : 17 points, 5 rebonds et 4 passes. Comme quoi, sans Kyle Kuzma, la Pieuvre exploite davantage son potentiel.

Don’t forget that Bilal Coulibaly grew up playing point guard

While he’s embraced his role as a lockdown defender, he looks so much better offensively when he’s given on-ball opportunity to get to the rim or create for others pic.twitter.com/fXsuNQDvZf

— Point Made Basketball (@pointmadebball) December 9, 2024

Alexandre Sarr

Alexandre Sarr n’a pas joué à cause de douleurs au dos.

Victor Wembanyama

Gros retour pour Victor Wembanyama avec 25 points, 10 rebonds et 3 contres dont un dagger pour sceller le sort des Pelicans face aux Spurs. Une belle soirée au bureau pour Wemby.

CP3 TO WEMBY FOR THE LEAD!

20 seconds to play on NBA League Pass… Pelicans ball down 3.

📲 https://t.co/kIHzNmSFlm pic.twitter.com/Vh50nQGTAe

— NBA (@NBA) December 9, 2024

Sidy Cissoko

Le second Français des Spurs a pu parfaitement observer les performances du premier depuis le banc. En gros, Sidy Cissoko n’a pas joué de tout le match face aux Pels.

Nicolas Batum

0 point, 4 rebonds pour Batman qui n’a pas vraiment réussi à peser face à la fougue de la jeunesse venue de Houston.

Rudy Gobert

Petite soirée pour Gobzilla avec seulement 4 points et 9 rebonds. On était en droit de s’attendre à mieux quand on connaît la réputation du secteur intérieur des Warriors.

Armel Traoré

7 minutes au compteur pour seulement deux petits points, mais Armel Traoré continue de se montrer aux Lakers et c’est l’essentiel.

Rayan Rupert

Comme son adversaire tricolore du soir, Rayan Rupert met deux points en moins de trois minutes de jeu. Comme souvent, Chauncey Billups donne peu de chances au double R de s’exprimer.