3×3 Paris nous a fait rêver tout le week-end et la fin aurait pu être magistrale avec une victoire dans la dernière manche de la Finale du World Tour, mais ce diable de Worthy De Jong en a décidé autrement.

Après avoir dominé Miami et Riffa sans trembler du menton, c’est Amsterdam qui se dressait sur la route de 3×3 Paris. Une finale qui opposait les deux meilleurs joueurs du tournoi : le MVP de la saison régulière du World Tour, Worthy De Jong, et Franck Seguela qui avait reçu le plus de votes de la part des fans.

Autant vous dire que cette finale avait de quoi faire des étincelles.

Dès les premières minutes, l’intensité de la rencontre se fait ressentir, les deux équipes s’échangent coup pour coup et Worthy De Jong en prend plein la figure, littéralement. On pense que cela sera suffisant pour sortir le Hollandais de son match, mais que nenni.

Pendant toute la rencontre, Amsterdam court derrière le score, mais ne se laisse jamais devancer. À l’inverse, Paris n’arrive pas à s’assurer un matelas d’avance et ne parvient pas à tuer le match.

Justement direction la fin de match car c’est ici que le drame survient. Le score : 19-19. La première équipe qui inscrit un 2-points s’offre le titre. Justement, le roi du 3×3 français, Franck Seguela, trouve un minuscule espace pour dégainer : ficelle. La France exulte et ça commence à tweeter en majuscule. Sauf que, le MVP de nos cœurs est victime de ce qu’on appelle une Kevin Durant. Son pied mord la ligne et ce panier exceptionnel ne compte que pour un point.

pic.twitter.com/3i7eQG95py

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 24, 2024

Amsterdam parvient à égaliser et le match part en prolongation, la première de cette Finale du World Tour.

Paris insiste derrière l’arc, mais ne trouve pas la mire. À l’inverse, il y en a qui va se faire un malin plaisir de crucifier les Français : l’inévitable Worthy De Jong. Sur un rebond offensif, le MVP parvient à trouver un shoot ouvert, il ne lui en faut pas plus pour plier la rencontre.

Le tir fait mouche. Amsterdam s’impose et Paris finit à la 2ème position. Comme aux Jeux Olympiques, c’est Worthy De Jong qui est venu annihilier les espoirs tricolores.

Si la fin n’est pas celle qu’on aurait voulu, il faut saluer l’incroyable parcours réalisé par les Français.

Donc on tient juste à dire : Merci Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard pour les émotions.