Vous connaissez le diction, notamment les joueurs de TTFL. “Quand un mec cartonne, rare sont les fois où il le fait deux matchs de suite”. Bon, autant vous prévenir tout de suite, De’Aaron Fox a complètement déconstruit ce dicton cette nuit.

C’est pas un back-to-back ça, c’est un flamme-to-flamme.

C’est un retour de flamme.

Vendredi soir, à l’occasion de la deuxième soirée de la NBA Cup, les Kings s’inclinaient à domicile contre une grosse équipe des Wolves, après prolongations. Le gros évènement de ce match ? Ce record de franchise battu par De’Aaron Fox, qui inscrivait alors la bagatelle de 60 points dans la défaite de Sacramento. On en a parlé, évidemment, on n’en a pas fait des caisses car, justement, les Kings avaient perdu.

Cette nuit en tout cas, le renard le plus rapide de Californie a joint l’utile à l’agréable. Toujours en l’absence de DeMar DeRozan et Malik Monk (35 tirs par match en cumulé, ceci explique aussi cela), De’Aaron Fox s’est remis au boulot pour aider cette fois-ci son équipe à aller chercher un succès étriqué contre un Jazz joueur. La ligne de stats ? On vous la met juste dessous, mouillez vous la nunuque :

49 points à 16/30 au tir dont 3/4 du parking, 14/19 aux lancers, 3 rebonds, 9 passes et 2 steals en 36 minutes

Foxounet inscrira évidemment les derniers points sur la ligne, sous des chants “Light the beam” qui auraient aussi très bien pu être des chants “MVP” tant le meneur de jeu est sur une autre planète depuis 48h.

109 points en deux matchs, bon courage pour aller chercher ce record cette saison. Bien outillés, les Kings sont ambitieux, et même amoindris le patron s’occupe de garder la maison propre !

