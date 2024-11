Peu de Français sur le pont cette nuit, mais tout de même un évènement important puisque le jeune Armel Traoré est devenu le quatorzième français à fouler un parquet NBA cette saison, en jouant par la même occasion ses toutes premières minutes en carrière dans la Grande Ligue. Champagne, en attendant le petit frère !

Les résultats de la nuit

Victor Wembanyama

Les Spurs l’ont laissé au repos suite à un choc reçu la veille face aux Lakers. Premier match raté de la saison pour Vico, en espérant qu’il n’y en ait pas trop d’autres. Pourquoi ? Parce que très honnêtement on a du mal à trouver une raison de regarder les Spurs quand il n’est pas là. Facts.

Sidy Cissoko

2 rebonds en 6 minutes pour le jeune arrière français, qui n’arrive toujours pas à se faire sa place dans la rotation texane. A deux doigts d’envoyer une lettre de menace demandant aux Spurs de le faire jouer en G League sous peine de représailles.

Tidjane Salaün

3 points et 2 rebonds en 10 minutes pour le jeune ailier français, qui n’arrive toujours pas à se faire sa place dans la rotation de Charlotte. A deux doigts d’envoyer une lettre de menace demandant aux Hornets de le faire jouer en G League sous peine de représailles.

Moussa Diabaté

Il continue son début de saison incroyable et il est clairement le meilleur Français de Charlotte, ça il fallait l’annoncer. 12 points, 14 rebonds et 3 contres pour Mouss Diab, et une victoire de prestige à Milwaukee. Alors, lui, on peut dire que sa soirée est réussie.

Armel Traoré

Rentré en fin de premier quart (avec LeBron, ça pète), et sorti en début de second, Armel Traoré a eu le temps de prendre un rebond sur un tir de Brandon Boston Jr., d’envoyer un air-ball à 3-points et de faire une faute sur Brandon Boston Jr., toujours lui. Peu importe le contenu, Armel est officiellement un joueur de NBA depuis cette nuit, et officiellement celui grâce à qui on a autant parlé de Brandon Boston Jr. C’est déjà ça !

Killian Hayes

5 rebonds et 6 passes, très bien, mais 0/5 au tir et 5 balles perdues. Le Capital City Go-Go et sa star Andrew Funk représentaient peut-être une marche trop haute pour Kiki, cette phrase est terriblement terrible

Le programme de la nuit prochaine