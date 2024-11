Les Lakers ont enchaîné une quatrième victoire face aux Spurs cette nuit, mais ce n’est pas vraiment grâce à Cam Reddish. Ce dernier a réussi l’exploit de faire un zéro pointé – littéralement – en 19 minutes.

Cam Reddish a rendu le plus beau des hommages à Tony Snell cette nuit.

Comme l’ancien joueur des Bucks un soir de février 2017, Reddish a accumulé les zéros face aux Spurs. Sa ligne de stats est déjà dans la légende :

Cam Reddish woke up feeling dangerous 🔥 pic.twitter.com/IC9mOOVMHN

Oui, vous avez bien lu.

19 minutes de jeu, pour une production de 0 point, 0 rebond, 0 passe, 0 contre et 0 interception à 0/3 au tir (avec un +/- de -16 pour couronner le tout). Une véritable masterclass qu’on devait souligner !

Bon, on se moque, mais il faut quand même savoir que Cam Reddish est aujourd’hui dans le cinq majeur des Lakers, lui qui a récemment pris la place de D’Angelo Russell. J.J. Redick voulait un meilleur équilibre défensif parmi ses titulaires et a ainsi fait appel à Reddish, laissant DLo scorer en sortie de banc. Depuis ce changement ? Quatre victoires en quatre matchs pour les Lakers, qui restaient sur une vilaine série de quatre revers en cinq rencontres entre fin octobre et début novembre. Reddish a même dépassé la barre des dix points à deux reprises au cours des dix derniers jours.

Cette nuit face aux Spurs, malgré son zéro pointé, Cam a joué 2 minutes 30 dans le money-time d’un match serré, preuve que Redick compte sur lui. Reddish était aligné aux côtés de LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves et D’Angelo Russell, avec comme mission de défendre sur le talentueux scoreur des Spurs Devin Vassell. Les Lakers ont fini par s’imposer 120-115.

