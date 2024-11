Belle victoire des Memphis Grizzlies face aux Washington Wizards malgré l’absence de Ja Morant. Jaren Jackson Jr a porté les siens avec 39 points et 6 rebonds en 28 minutes sur les parquets. Une belle masterclass !

Alexandre Sarr avait réalisé un très bon début de match face aux Memphis Grizzlies, mais petit à petit, lui et les autres membres de la rotation intérieure des Washington Wizards se sont fait manger par Jaren Jackson Jr. L’ancien Défenseur de l’Année a été presque surprenemment agressif avec 28 tirs en autant de minutes sur les parquets. Grâce à une belle réussite, il a été auteur de 39 points, son record de la saison. Rajoutez à cela 6 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception et ça donne une addition assez salée !