Après une (nouvelle) finale de Masters à Manama, Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard ont encore évolué au ranking individuel mondial. Et vous savez quoi ? On a même un Français Top 4 ce matin, évidemment le meilleur classement all-time pour un joueur de 3×3 français !

Pour démarrer une bonne semaine, adoptez les bons réflexes dès le lundi matin. 1) Commencez par faire croire que vous avez dormi et que vous n’avez pas regardé deux odieux matchs de NBA, les gens ne vous prendront pas pour quelqu’un de bizarre. 2) Jetez un œil à la dernière update du ranking individuel en basket 3×3, ça c’est pour le côté très geek. Quoi ? Mais que vois-je ? Un Français quatrième du classement ? Ok, faisons immédiatement un article, les enfants se lèvent à 7h15 et ça laisse un peu de marge.

4) Franck Seguela

11) Paul Djoko

14) Jules Rambaut

15) Hugo Suhard

On en place une pour Raphael Wilson, 40ème du classement, et pour Alex Vialaret, tout juste revenu de blessure mais n°1 dans nos cœurs, et on dresse donc ce constat incroyable : le 3×3 français possède QUATRE joueurs dans le Top 15 mondial. Ce qui assoit encore un peu plus la place officieuse de deuxième meilleure nation de 3×3 au monde derrière les très pénibles serbes, et qui concrétise donc toujours un peu plus la merveilleuse année 2024 que ce sport est en train de passer en France.

Franck Seguela ? Le type est tout simplement sur une autre planète avec en 2024 et dans le désordre : une victoire en Masters (Lausanne), quatre Finales (Marseille, Manama, Shanghai et Macau) et, évidemment, une finale olympique l’été dernier à la Concorde, terrible flex mais on y était. Rajoutez à cela quelques gros résultats sur des tournois Challengers et globalement l’idée que tout ce que Francky touche Francky l’obtient avec terriblement de flow, et vous obtenez donc l’un des quatre meilleurs joueurs de 3×3 de la planète cette saison.

La suite ? Encore trois tournois pour aller chercher, pourquoi pas, ce bougre de Worthy De Jong au classement, si l’on part du principe que les deux badass de devant sont intouchables. Les Masters de Neom (ce week-end) et de Shenzhen (le week-end prochain), puis le Masters final de Hong-Kong le week-end du 16/17 novembre. Cette saison Franck Seguela a joué la finale dans cinq des six Masters qu’il a disputé, on est pas agrégé en maths mais si 3×3 Paris continue sur sa lancée, il y aura peut-être un podium individuel au bout pour le guitariste le plus stylé du Sud-Ouest parmi les guitaristes ne s’appelant pas Francis.

A chaque update son petit bonheur, et avant de devenir le futur crack de Toulouse c’est encore 3×3 Paris qui se régale avec son leader. Profitez-en tout au long du mois de novembre, car on vit clairement l’âge d’or du 3×3 français !