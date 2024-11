TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Steven Adams semble en vouloir à Rudy Gobert

L’idée de Joe Mazzulla a déjà fait le tour de la planète basket. La semaine passée, le coach des Celtics assurait vouloir autoriser les bagarres en NBA, un peu à la manière des matchs de hockey en NHL, où les bastons ne sont pas forcément autorisées mais “tolérées”. En effet, lorsque deux joueurs lâchent les gants, ils peuvent se mettre sur la tronche sans intervention de l’arbitre, jusqu’au moment où l’un des joueurs tombe. Les belligérants écopent ensuite de cinq minutes de pénalités et peuvent ensuite revenir jouer peinards. Même chose en MLB où les joueurs du banc peuvent aller envoyer des mandales à vue. Le premier qui a réagi à cette “demande” ? Steven Adams, le pivot Néo-Zélandais a déjà sa cible prioritaire en vue.

IG removing Steven Adams' comment is hilarious 😭😭😭





“Pour 20 dollars, je mets une droite dans le pif de Rudy Gobert !”

Le Kiwi a d’ores et déjà annoncé vouloir se mettre sur la tronche avec Rudy Gobert. Son commentaire Instagram était tellement violent que le réseau social a carrément préféré le supprimer. Pour 20 dollars, l’ami Steven n’est vraiment pas cher. Mais encore une fois, on ne comprend pas cette haine totalement gratuite envers Gobzilla.

Candidat # 2 : Victor Wembanyama taille Alperen Sengun

Rivalité entre Spurs et Rockets, partie 2. La saison 2024-25 vient à peine de commencer, mais les deux franchises texanes cherchent à se disputer la suprématie de l’état (spoiler, ce n’est aucune des deux, en tout cas pour l’instant, cocorico). Mais toujours est-il qu’après Jeremy Sochan qui s’embrouille avec environ la moitié de l’effectif de Houston après ses commentaires (voir la précédente édition du TTA), c’est désormais Victor Wembanyama qui s’en prend à Alperen Sengun après un tir à 3-points planté sur sa face.

LEAKED Audio Of Victor Wembanyama Trash Talking Alperen Sengun👀:

Wemby: "He can't f*ck with me"



“Il ne peut pas blaguer avec moi !”

Vous l’aurez probablement compris, il s’agit ici de la version censurée des propos de Wemby envers le pivot Turc, mais après ce tir rentré, l’OVNI tenait à rappeler certaines choses à son homologue. Malheureusement pour lui, ce match a été perdu par les Spurs…

Candidat # 3 : Scotty Pippen Jr. se venge de Darvin Ham

Faire sa place en NBA aura pris du temps pour Scotty Pippen Jr. mais sa carrière semble enfin lancée du côté de Memphis désormais ! A force de travail, de persévérance et de défense, il a obtenu un contrat garanti chez les Grizzlies. Auparavant passé par les Lakers, le fils de Scottie n’aura jamais réellement gagné la confiance de Darvin Ham, coach de l’époque aujourd’hui assistant chez les Bucks, et ça, le fiston ne l’a pas oublié au moment d’affronter celui qui n’a pas cru en lui.

Scotty Pippen Jr hier soir : « Un des coachs des Bucks ne croyait pas en moi, du coup j'ai voulu leur montrer de quoi j'étais capable en défense. »

Scotty Pippen contre Milwaukee, 16 points.

Damian Lillard : 1/12 au tir.



Voilà un sacré message envoyé. Non content d’avoir envoyé 16 points face aux Bucks, Scotty Pippen Jr. a également foutu Damian Lillard au mitard, lui qui a réalisé le pire match de sa saison avec un abominable 1/12 au tir. Vous pensez que Darvin Ham a reçu le message ?

Candidat # 4 : DeMar DeRozan remet Drake à sa place

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Raptors ont (enfin) honoré Vince Carter en suspendant son iconique numéro 15 au plafond. C’est le premier joueur de l’histoire de la franchise Canadienne qui reçoit cet honneur, et les Dinos ont fêté ça en battant les Kings après prolongations. La fête est totale et tout le monde semblait heureux, sauf que Drake est venu ajouter son grain de sel à propos de DeMar DeRozan, ancien membre de l’organisation de Toronto, malheureusement transféré avant le seul titre de la franchise en 2019.

Drake hier soir au micro des Raptors : « Si vous accrochez une bannière de DeMar DeRozan ici, j'irai moi-même là haut pour la faire descendre. »

La réaction de DeRozan : « Et bien il va en faire du chemin pour monter là-haut et la faire descendre. Souhaitez lui bonne chance. »



Si on lit correctement entre les lignes, et si on remet un peu les choses dans leur contexte, DMDR est originaire de Los Angeles, Compton plus précisément, tout comme un certain Kendrick Lamar, dont le beef avec… Drake est plus qu’assumé depuis plusieurs mois. L’actuel joueur des Kings est même apparu dans le clip “Not Like Us”, morceau phare de ce clash et œuvre de Kendrick, il a également participé à un concert du rappeur il y a quelques mois dans la Cité des Anges. Drake est (était ?) ami avec le basketteur et est toujours actionnaire de la franchise canadienne, possible qu’il ait son mot à dire concernant l’éventuel retrait de maillot de l’ancien numéro 10 local, mais au vu de ce qu’il a apporté à l’équipe, il est fort probable que le joueur ait également droit à cet honneur dans quelques années, même sans titre à son actif, et il semble en être conscient. Affaire potentiellement à suivre entre les deux, mais visiblement, il ne fallait pas compter sur DeMar DeRozan pour se dégonfler face à Drake.

Candidat # 5 : Christian Braun met Rudy Gobert sur un poster et le toise

Deuxième fois qu’on voit Rudy Gobert dans cet épisode, et deux fois qu’on l’y voit du mauvais côté. Cette fois-ci, c’est Christian Braun qui a senti l’odeur du sang et qui a voulu provoquer un tantinet notre pivot Français après l’avoir escaladé sans aucune vergogne. Ce qui a donné lieu à un début d’échauffourée entre Wolves et Nuggets.

OH CHRISTIAN BRAUN LE POSTER DE MALADE SUR RUDY GOBERT ET L'EMBROUILLE DERRIÈRE 😱😱😱😱😱





Probablement frustré pour s’être fait mettre sur un poster, Gobzilla n’a pas apprécié les provocations du nouvel arrière titulaire de Denver, et l’a repoussé. Russell Westbrook et le reste des joueurs sont vite venus en découdre entre eux. On se demande bien ce qu’a pu dire ou faire CB pour faire dégoupiller autant le pivot.

Candidat Bonus (hors NBA) : la statue de Dwyane Wade utilisée pour déconcentrer un kicker en football Américain

Dimanche dernier, la statue de Dwyane Wade était inaugurée devant le Kaseya Center de Miami, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réalisation de cette œuvre a… divisé. Censée représenter Flash lors du fameux “This is my house !”, la statue ne représente pas vraiment la légende du Heat, mais plutôt un mélange entre Philippe Etchebest et Thanos. Nombreux ont été les montages sur Twitter, pour notre plus grand bonheur. Désormais, ce meme a dépassé les frontières de la NBA, puisqu’il a servi lors d’un match universitaire de football américain.

Nan vraiment les montages réalisés autour de la statue de D-Wade c'est pour m'anéantir 😭😭😭😭😭



😭😭😭😭😭😭



Attends comment ça ils ont utilisé la statue de Dwyane Wade pour déconcentrer un kicker en foot américain universitaire ?!? 😭😭😭😭😭😭



L’université de Columbia a mis cette photo sur son écran géant, situé juste entre les poteaux, pour tenter de déconcentrer le kicker (joueur devant frapper le ballon du pied et le glisser entre les poteaux pour inscrire des points). Une technique ingénieuse, mais pas forcément payante, puisque le joueur a inscrit les points pour son équipe de Yale.