La France est venue à bout de l’Allemagne en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Dennis Schroder et sa bande ont ensuite perdu le match pour le bronze face à la Serbie. Selon le meneur, le mental de l’équipe était entamé après la défaite face aux Bleus.

L’Allemagne avait écrasé l’Équipe de France lors des phases de poules des Jeux olympiques de Paris 2024, une bonne raison de se sentir très en confiance avant la demi-finale de jeudi dernier. Les champions du monde en titre ne rêvaient que d’une finale face à Team USA, mais malheureusement pour eux Isaïa Cordinier, Guerschon Yabusele et Mathias Lessort sont passés par là.

Les hommes de Gordon Herbert ont également été battus par les Serbes et repartent de ces olympiades sans médaille. En conférence de presse après la rencontre, Dennis Schroder, le meneur de jeu allemand est revenu sur l’impact que la défaite face aux Bleus a eu sur le groupe. Des propos recueillis par Benoît Carlier, notre journaliste sur place :

“Les Francais ont tué notre mood… On se voyait en finale, mais ils ont mieux joué que nous jeudi soir.”

“Sorry, but not sorry” comme diraient nos amis d’outre-Manche. Le réveil à 6h00 du matin a du piquer, on le comprend et on compatis (un petit peu).

Dennis Schroder est bon joueur en admettant volontiers la supériorité de l’Équipe de France lors de la rencontre. Dans ces Jeux olympiques 2024, l’Allemagne a démontré qu’elle était de plus en plus régulière sur la plus haute scène du basket-ball mondial en faisant à nouveau partie des toutes meilleurs nations du tournoi.

Nous les reverrons, et pas toujours à 11h00 du matin pour jouer le bronze.