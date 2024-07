Originaire de Compton, DeMar DeRozan faisait partie des joueurs NBA présents au gros concert de Kendrick Lamar à Los Angeles il y a deux semaines. Il était même sur la scène lorsque Kendrick a interprété “Not Like Us”, nouvel hymne de L.A. et véritable diss track anti-Drake. Désormais, c’est dans le clip qu’on retrouve DeMar.

“I’m glad DeRoz’ came home, y’all didn’t deserve him neither”

C’est au moment où Kendrick prononce cette phrase dans le clip de “Not Like Us” que DeMar DeRozan fait une apparition, accroupi et du-rag sur la tête avant de serrer la main au rappeur. Une phrase qui prend tout son sens quand on connaît le parcours de DeMar, et sa place unique au milieu du clash opposant Kendrick Lamar à Drake.

Enfant de Compton (Los Angeles) comme Kendrick, DeMar DeRozan a été drafté en NBA par les Toronto Raptors, franchise canadienne représentée par Drake (ambassadeur). DMDR a passé quasiment une décennie au Canada, devenant le visage de la franchise et le meilleur marqueur de l’histoire de cette dernière (plus de 13 000 points). Tout ça jusqu’à ce transfert à l’été 2018 où DeMar a été envoyé à San Antonio pour permettre la venue de Kawhi Leonard (originaire de L.A. également).

Ce trade avait beaucoup fait réagir à l’époque. DeRozan symbolisait les Raptors, il voulait réaliser toute sa carrière à Toronto et était proche de la communauté locale. L’échange réalisé par Masai Ujiri (boss des Raptors) a été brutal car personne ne l’avait vu venir, ni même DeRozan. Depuis, DMDR a réalisé trois saisons à San Antonio puis Chicago, tandis que les Raptors ont gagné le titre en 2019 avant que Kawhi Leonard ne quitte Toronto à son tour pour rejoindre Los Angeles.

“Vous ne le méritiez pas” balance Kendrick Lamar dans “Not Like Us”, faisant ainsi référence au traitement réservé par les Raptors de Drake à DeRozan. DeMar est désormais “à la maison”, il a laissé derrière lui son expérience canadienne pour s’afficher aux côtés de Kendrick à Los Angeles.

Le temps où DeRozan et Drake se montraient côte à côte parait désormais bien loin…

