Highlights : Scoot Henderson inscrit 39 points contre les Nets

Scoot Henderson est sorti de sa boite face aux Nets cette nuit, avec 39 points au compteur… mais la défaite pour tout gâcher. Il aura néanmoins marqué les esprits en signant son meilleur total d’unités en carrière.

Un career-high dans une défaite, c’est bien le genre d’événement qui arrive mine de rien assez souvent en NBA. Scoot Henderson vient d’expérimenter cela face aux Nets, avec un carton offensif comme il n’en n’avait jamais produit dans la grande ligue : 39 points, 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions à 13/18 au tir dont 8/10 à 3-points. Coup de chaud !

39 PTS, 8 3PM 😮‍💨 pic.twitter.com/gJmDOcetYR

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 15, 2025

Il a notamment réussi ses 6 premiers tirs de la soirée, et malgré l’aide de Shaedon Sharpe (21 points) et d’un remarquable Toumani Camara (23 points, record en carrière battu également). Souci : d’autres ont sous performé, comme Deandre Ayton, qui culmine à seulement 2 points et 8 rebonds.