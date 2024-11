Nouvelle nuit de NBA au programme et elle va être plutôt expéditive avec seulement une seule affiche entre Mavericks et Jazz.

Le programme NBA du soir

3h : Jazz – Mavericks

On va aller ronfler un peu c’est dimanche jeudi

Vous ne pensiez quand même qu’on allait faire la preview de ce match alors qu’il n’a aucun intérêt. D’un côté, l’horrible équipe du Jazz qui a du mal à faire un pas après l’autre alors on ne va certainement pas leur demander de mettre la balle orange dans le cercle. Quoique, cela ferait un super jeu d’éveil.

De l’autre, le trio Kyrie Irving – Luka Doncic – Klay Thompson qui a clairement des ambitions autres que le fond de l’Ouest et qui veut le prouver. Le début de saison côté Dallas est plutôt compliqué et les Mavs sont plus proches du Jazz que du Thunder au classement.

Que faire en ce jeudi soir ?

Comme la rédaction de TrashTalk est composée uniquement de mecs super sympas, on vous propose des alternatives plus intéressantes que ce match qui s’annonce déjà horrible.

Connaissez-vous le sommeil ? Un concept dit-on super sympa qui consiste à s’allonger dans un lit et à dormir pendant environ sept heures d’affilées. On vous laisse essayer et nous tenir au courant. Pour les moins à l’aise avec cette activité, pas de souci ! Voici un petit tuto rapide et efficace pour rejoindre les bras de Morphée.

Si malgré tout, l’insomnie vous guette, on ne peut que vous conseiller d’aller faire un tour sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Le contenu sera déjà plus intéressant que cette abominable affiche entre Jazz et Mavericks.