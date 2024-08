NBA MLK Day 2024-25 : Warriors – Celtics au milieu d’un beau programme !

Chaque année, le MLK Day est une des plus grosses journées de la saison régulière NBA. En hommage au pasteur, on joue au basket-ball pendant toute la journée et souvent, des belles affiches sont au programme. Voici celui du 20 janvier 2025 :

Le programme du MLK Day 2025 :

18h00 : Hornets – Mavs

20h00 : Rockets – Pistons

20h30 : Grizzlies – Wolves

21h00 : Knicks – Hawks

21h30 : Cavs – Suns

23h00 : Warriors – Celtics

02h00 : Pelicans – Jazz

Ces dernières années, il y avait encore plus de rencontres au programme alors il faudra surveiller dans les heures à venir si d’autres matchs ne viennent pas se rajouter à un programme déjà alléchant.

Si les premières affiches de la soirée ne sont pas exceptionnelles sur le papier, le Grizzlies – Wolves avec un retour en forme de Ja Morant pourrait très bien servir d’apéritif avant de voir Trae Young embraser le Madison Square Garden et Stephen Curry tenir tête aux champions en titre.

Comme d’habitude à cette date, les fans de NBA pourront se poser sur leurs canapés de longues heures et apprécier des matchs parmi les meilleurs de l’année. On a déjà hâte !