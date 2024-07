4 matchs la nuit dernière en WNBA, l’occasion de revenir sur les principaux faits de la nuit, avec notamment A’ja Wilson et Caitlin Clark qui vont faire les gros titres au matin.

A’ja Wilson toujours plus forte, les Aces enchainent

Est-ce qu’on ne tiendrait pas la future MVP WNBA 2024 avec A’ja Wilson ? L’intérieur des Aces continue ses chantiers dans la raquette nuit après nuit. Face aux faibles Mystics, la All-Star n’a pas fait de quartier avec 28 points, 17 rebonds, 2 contres à 12/19 au shoot. Tout simplement injouable.

Après une entame de saison compliquée, l’équipe de Becky Hammon est en train de remonter à la vitesse d’un boulet de canon. Les Aces en sont à 4 victoires de suite et même 9 de leurs 10 derniers matchs. Il n’y a plus que deux matchs d’écart avec Connecticut, aussi vainqueur cette nuit, et la seconde place.

Caitlin Clark en mode record “malgré elle”

Caitlin Clark enchaine les grosses perfs et les stats clinquantes et elle a déjà brisé plusieurs records depuis le début de saison. En voilà un autre, mais celui-ci la star du Fever ne s’en vantera sans doute pas. Avec six ballons perdus cette nuit, Clark détient désormais le record WNBA du plus grand nombre de turnovers sur une saison avec 139. Et il reste.. 15 matchs à jouer avant la fin de la régulière. Autant dire que ce record va gonfler.

Point un poil plus positif, Clark a aussi fait mieux que la mythique Sue Bird à la passe avec 194 assists en tant que rookie contre 191 pour l’ancienne star de Seattle. C’est le deuxième plus grand total de l’histoire de la WNBA pour une rookie. Le record est détenu par Ticha Penicheiro, qui avait réalisé 225 passes décisives en 1998. Un record que Clark ne tardera pas à briser.

