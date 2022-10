En début de saison NBA, il est toujours intéressant de se pencher sur les finances de chaque franchise. La masse salariale et les types de salaires proposés durant l’été nous permettent de mieux comprendre où se situe une équipe, sa stratégie et quelles ambitions elle peut nourrir à court et moyen terme. Alors munissez-vous de votre calculatrice TI-82 (ça existe encore, ça ?) et c’est parti pour une immersion en apnée au milieu des chiffres !

Cette saison, le seuil de la Luxury Tax a été fixé à 150 267 000 dollars et le Salary Cap à 123 655 000 dollars, de quoi passer quelques hivers au chaud. Et les stratégies divergent, entre ceux qui ont des oursins dans les poches et ceux qui n’hésitent pas à mettre bien leurs joueurs en acceptant de payer des petites amendes à la Ligue. Les Spurs, tient par exemple, n’utilisent que 80 des 123 millions de dollars autorisés, ils pourraient donner le plus gros salaire de la NBA à n’importe qui et ils seraient encore dans les clous. Mais non, leur joueur le mieux payé est Doug McBermott, à 13 millions, bonjour l’investissement. Ça se voit qu’on n’est là pour tanker et pas gagner des matchs. À l’opposé, on a les Clippers avec une masse salariale de 191 millions de dollars et tout cela devrait amener à un paiement de 144 millions de dollars, directement dans les finances d’Adam Silver. Le propriétaire des Clips, Steve Balmer, est riche et s’en fout clairement. Le but, c’est le titre au bout et on met le paquet pour y arriver, c’est Paul George et Kawhi Leonard qui sont contents. En fait, c’est à peu près la même chose pour tous les contenders, à des degrés divers. Pour voir tout ça plus en détail c’est juste en-dessous, avec une analyse équipe par équipe.

LES SALAIRES DES 30 FRANCHISES NBA POUR LA SAISON 2022-23

Si vous avez la migraine, c’est normal ! C’est pas tous les jours qu’on voit autant de zéro sur un salaire. Vous feriez tout de même mieux de vous y habituer car, vu la tendance actuelle, ces chiffres ne sont pas près de baisser bien au contraire.