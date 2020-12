Bilan de la première semaine NBA : 15 choses à retenir de ce début de saison, l’article indispensable pour tous les retardataires

Mardi dernier, le 22 décembre, la NBA faisait son grand retour avec un double-header XXL pour lancer sa saison 2020-21. Depuis, les fêtes de Noël sont passées et il y a eu beaucoup d’action sur les parquets. On a des bonnes surprises, des équipes qui galèrent, des joueurs qui cartonnent, et plein d’autres choses encore. On fait le bilan après une semaine de compétition, comme ça vous savez tout.

Kevin Durant is back

On l’attendait. On voulait tous revoir Kevin Durant. Et très vite, KD a montré qu’il était prêt pour martyriser à nouveau la concurrence. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019, Durant n’a pas perdu de temps pour rappeler à tout le monde quel type de monstre il est avec un ballon de basket dans les mains : 26,7 points de moyenne à 53,2% au tir et… 69,2% du parking sur ses trois premiers matchs, pas mal pour un joueur qui sort d’une saison blanche et 552 jours sans faire la moindre apparition sur un parquet. Clairement, KD est de retour et joue sans retenue. Et ça, c’est une superbe nouvelle pour tous les drogués de NBA. Globalement, les Nets ont été plutôt impressionnants lors de leurs premières sorties, même s’ils restent sur deux défaites et qu’ils viennent de perdre Spencer Dinwiddie pour la saison.

10 points. Not even five minutes in.@KDTrey5 is BACK. pic.twitter.com/EvtG8vSISc — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 23, 2020

L’Est et ses surprises

Attention, phrase choquante. Après trois matchs, Cleveland et Orlando occupent les deux premières places de la Conférence Est avec trois victoires. Bienvenue en 2009. Oh wait ! Nous sommes bien en 2020, année chelou jusqu’au bout. Les Cavaliers sont peut-être l’équipe la plus fun de ce début de saison, offensivement ça déroule (3e aux points, 3e à l’adresse générale, 1er à l’adresse à 3-points, 1er au nombre d’assists) avec un Collin Sexton sur le point de transformer Cleveland en Sexland, défensivement ça provoque beaucoup de turnovers (1er aux steals) pour obtenir des paniers sur contre-attaque. Et au milieu de tout ça, Andre Drummond joue comme un All-Star. Bref, que du bonheur pour les fans des Cavs, même si leur équipe a bénéficié d’un calendrier très clément et sera privée de Kevin Love pour plusieurs semaines. Côté Orlando, Markelle Fultz joue de plus en plus comme un numéro un de Draft, Nikola Vucevic et Evan Fournier font le boulot, et Terrence Ross est en feu. Grâce à leur force collective, les hommes de Steve Clifford assurent. Et pendant que Cleveland et Orlando squattent les premières places, les Raptors de… Tampa en sont à 0-2. Vive les surprises.

Le show Trae Young

Y’a-t-il un joueur plus chaud que Trae Young dans la Ligue actuellement ? Pas sûr. Il suffit de checker ses stats pour voir le chantier qu’il réalise en ce début de saison : 34 points de moyenne, 7,3 passes, 53,1% au tir, 42,1% de loin et 91,3% depuis la ligne des lancers francs (plus de 15 lancers par match !). Le mec est brûlant et porte les Hawks vers un bilan parfait de trois victoires en trois matchs. Sous l’impulsion de son meneur-sniper, Atlanta est tout simplement en tête de la Ligue à l’efficacité offensive (119,9) et à la moyenne de points marqués par match (124,7).

Retard à l’allumage pour Giannis et les Bucks

Meilleure équipe de régulière ces deux dernières années, les Bucks ne sont pas au mieux en ce début de saison. Trois matchs, deux défaites, dont une humiliation face aux… Knicks. Et la seule victoire, c’était à Noël contre les Warriors à domicile, autant dire que ça ne pèse pas lourd vu le niveau actuel de Golden State. La franchise de Milwaukee a opéré quelques changements à l’intersaison et tâtonne un peu. En attaque ça tourne, mais défensivement c’est bien plus compliqué et on peut avoir des inquiétudes par rapport au banc. De plus, Giannis Antetokounmpo est toujours en galère avec son tir, en particulier aux lancers francs (58,3%), lui qui a craqué sur la ligne dans la dernière seconde du premier match à Boston.

Les Pelicans ne sont plus en mode portes ouvertes

Habitués à prendre un wagon de points sous Alvin Gentry, les Pelicans ont resserré les boulons avec leur nouveau coach Stan Van Gundy. Dans le Top 5 à l’efficacité défensive (101,3) et première au nombre de points encaissés en moyenne (101,7), l’équipe de la Nouvelle-Orléans a appris à défendre son panier. Bien évidemment, ça demande confirmation sur la durée car on a vu à Noël face au Heat (coucou Duncan Robinson) que c’était fragile, mais on note l’effort collectif, et puis l’arrivée de Steven Adams a fait du bien. Suffisant pour gagner deux matchs sur trois malgré une attaque en difficulté. Ça aide aussi d’avoir un Brandon Ingram qui cartonne aux côtés de Zion Williamson.

Eric Bledsoe seals the Pelicans win with the last-second block on DeMar DeRozan! 😯🚫 🎥: @NBA

pic.twitter.com/uEAG7jXMpp — USA TODAY NBA (@usatodaynba) December 28, 2020

Les Wizards sont toujours en mode portes ouvertes (dans le quatrième quart-temps)

Par contre, du côté de la capitale, rien de bien nouveau. Les Wizards version Russell Westbrook – Bradley Beal ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison et à chaque fois, ils se sont écroulés dans le quatrième quart-temps alors qu’ils étaient en bonne position pour l’emporter : 40-24 face aux Sixers, 38-29 contre le Magic, puis 43-19 face à Orlando dans la deuxième confrontation, ça fait vraiment tache. Bealou a déjà poussé une gueulante, Scott Brooks a avoué qu’il devait faire un meilleur boulot, et Russell Westbrook accumule des triple-doubles dans le vide. Pas vraiment le départ rêvé.

Domantas Sabonis est un monstre

Les Pacers font partie des équipes toujours invaincues en NBA. Et avec leur nouveau coach Nate Bjorkgren, on voit une formation plutôt séduisante offensivement, qui joue bien plus vite que sous Nate McMillan. Mais au final, c’est surtout Domantas Sabonis qui fait un énorme chantier dans les raquettes pour porter les siens. Trois matchs, 24 points – 11 rebonds – 7 passes de moyenne pour le Lituanien, deux double-doubles, un triple-double, le panier de la victoire contre Boston, et un titre de meilleur joueur de la semaine. Pas mal comme début de saison non ?

Domantas Sabonis has been a killer this season for the pacers. Through 3 games: 32-13-5 vs. Knicks

22-10-11 vs. Bulls

19-10-5 vs. Celtics Clearly building on his All-Star '19-20 season, and playing energetic defense. Came up clutch today too with the go-ahead layup and a flex. pic.twitter.com/iwhNP4Tu4I — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) December 28, 2020

James Harden, trop gros mais toujours trop fort

Ses sorties nocturnes, son retard au camp d’entraînement, ses envies de départ, son gros bide… On a entendu beaucoup de choses sur James Harden, et sa réputation a clairement pris un coup. Mais une fois de retour sur les parquets, oh boy. 44 points – 17 caviars lors du premier match, 34 points – 6 rebonds – 8 passes dans le second, le Barbu n’a rien perdu de son talent. Peu importe qui est sur le terrain avec lui, peu importe s’il a dix kilos en trop, il est capable de porter une attaque sur ses larges épaules, que ce soit en scorant ou en distribuant pour ses coéquipiers, comme Christian Wood par exemple qui se régale à ses côtés. Certes, les Rockets ont perdu deux fois, mais c’était face à Portland de peu et sur le parquet des Nuggets, tout ça malgré leurs nombreuses absences pour cause de COVID.

Les Celtics dans le dur

Dans la preview, on avait mis en avant les difficultés que pouvaient potentiellement rencontrer les Celtics avec l’absence de Kemba Walker et le départ de Gordon Hayward. Sur les trois premiers matchs, on voit que ces doutes étaient fondés. Si Jayson Tatum et surtout Jaylen Brown font le taf, derrière c’est un peu le désert quand il faut scorer ou créer, pour soi comme pour les autres. On aime bien ce qu’apporte le rookie Payton Pritchard, mais restons sérieux. Les limites actuelles des C’s en attaque sont assez claires, eux qui restent sur deux défaites après leur folle victoire face aux Bucks lors du premier match.

La classe biberon se montre

Pas facile pour les rookies d’intégrer le monde de la NBA avec un processus pré-Draft complètement perturbé. C’est peut-être encore plus le cas pour ceux dont les attentes sont élevées. Mais dans l’ensemble, les jeunots ne se débrouillent pas trop mal. Le numéro 1 de la Draft Anthony Edwards a montré de bonnes choses en sortie de banc avec les Wolves (16 points de moyenne en 25 minutes), et le second pick James Wiseman fait partie des rares satisfactions des Warriors (14,7 points, 5,7 rebonds, 1,3 contre, 1,0 interception en 24 minutes et trois titularisations) en ce début de saison. Quant au troisième choix LaMelo Ball, remplaçant aux Hornets, c’est plus compliqué mais il a déjà fait étalage de sa vision de jeu et ses grandes qualités de passeur. Mention également à Tyrese Haliburton (Kings), Precious Achiuwa (Heat) ou encore Cole Anthony (Magic), trois joueurs sélectionnés hors du Top 10 qui contribuent au succès de leur équipe, sans oublier Patrick Williams et Deni Avdija malgré le début de saison foiré des Bulls et des Wizards.

Ja Morant fauché en plein vol

Rookie de l’Année 2020, Ja Morant était parti pour monter encore plus haut cette saison. 44 points pour débuter sa campagne sophomore, avec une T-Mac en prime, difficile de commencer avec plus de style. Et puis il y a eu ce match à Brooklyn lundi, où il est retombé sur le pied de Timothé Luwawu-Cabarrot. La cheville tourne salement, il quitte le match dans une chaise roulante, les fans des Grizzlies en PLS. Heureusement, la fracture est évitée mais le phénomène pourrait quand même squatter l’infirmerie un bout de temps. On va surveiller les résultats de l’IRM, en espérant que ça ne soit pas trop grave.

Vive la République, vive la France

Chez les Frenchies, on a vécu quelques belles émotions en ce début de saison. Outre Vavane qui s’amuse bien avec son Magic, on a revu Nicolas Batum sur les parquets avec les Clippers et il ne s’est pas trop mal débrouillé. Rudy Gobert n’a lui pas perdu de temps pour justifier son nouveau contrat au Jazz (20 points, 17 rebonds dans son premier match de la saison à Portland), Timothé Luwawu-Cabarrot profite des opportunités aux Nets, et Frank Ntilikina est devenu un sniper des temps modernes. Concernant Killian Hayes et Théo Maledon, les deux meneurs français draftés cette année, le maître-mot est apprentissage. On le sait, il y aura des hauts et des bas. En parlant de bas, le coéquipier de Kiki à Detroit Sekou Doumbouya est dans le dur en ce début de saison, entre petits bobos, performances anecdotiques et défaites. Enfin, concernant Vincent Poirier, on n’a pas plus de nouvelles que vous. Allez Vince, courage !

Bon courage à Stephen Curry

Stephen Curry doit se sentir bien seul en ce moment. Sans son frangin du backcourt Klay Thompson et sans Draymond Green, Steph et les Warriors ont galéré au cours de la première semaine de la saison. Trois matchs, deux branlées contre Brooklyn et Milwaukee, pour une pauvre victoire dans les dernières secondes face à l’équipe éclatée de Chicago grâce à un missile de… Damion Lee. Voilà pour le bilan comptable. Au milieu de tout ça, Curry fait ce qu’il peut mais c’est tout de suite plus compliqué quand on se retrouve avec des mecs comme Kelly Oubre Jr. et Andrew Wiggins qui combinent un magnifique 4/30 du parking. Le système offensif de Steve Kerr semble aujourd’hui trop complexe pour l’effectif actuel, et défensivement c’est portes ouvertes, autrement dit c’est la dèche.

Julius Randle MVP

Oui, on va parler en bien des Knicks. Enfin surtout d’un joueur : Julius Randle. Souvent moqué pour son incapacité à lâcher le ballon, l’intérieur de New York réalise un début de saison bien sale, et il ne joue pas que pour sa pomme dans la Big Apple. 23,7 points, 10 rebonds, 6,3 passes décisives, 55,3% au tir dont 55,6% de loin. Boum. Sous son impulsion, les Knicks ont tapé les Bucks 130-110. Tout va bien.

Le COVID s’invite à la fête

Du début à la fin, la saison 2020-21 se déroulera avec la menace du COVID. Lors de la première semaine de la saison, pas de grand chamboulement dans le calendrier ou d’accumulation de cas positifs. Quelques joueurs absents par-ci par-là pour des raisons protocolaires, et un match reporté pour cause de cas contacts à Houston. Rien de plus, et c’est tant mieux. Si l’on excepte les Rockets, aucune franchise n’a vu son roster être décimé par les absences liées au COVID. Les Fusées devraient retrouver une bonne partie de l’effectif très bientôt.

Comme chaque année, la première semaine de la saison a proposé son lot de surprises et d’enseignements. Si ce n’est évidemment pas encore l’heure de tirer des conclusions, les premières tendances se dégagent. Certaines seront confirmées, d’autres non, mais la réalité du terrain est ce qu’elle est avant le passage à l’année 2021.