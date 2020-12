Stephen Curry réussit 105 tirs primés de suite à l’entraînement : prochain objectif, en réussir deux de suite en match

On attendait avec impatience le retour de Stephen Curry. Lui aussi était impatient de refouler les parquets après quasiment une saison blanche. Mais Steph et les Warriors n’imaginaient sans doute pas entamer leur campagne avec deux raclées. De quoi avoir le moral dans les chaussettes chez les fans des Dubs. Heureusement, Curry est là pour leur rappeler qu’il reste le meilleur sniper du monde.

Malgré le début de saison cata de Golden State, Stephen Curry envoie toujours du rêve, en tout cas à l’entraînement. Sur le point d’affronter les Bulls ce dimanche, une autre équipe à la rue sur les deux premiers matchs, Baby Faced Killer a fait chauffer le poignet : 105 tirs primés consécutifs (!), autant dire que la ficelle a failli s’enflammer. Si vous avez cinq minutes de libre aujourd’hui, installez-vous confortablement et appréciez le show. Le geste, les fondamentaux, la trajectoire de la balle avant qu’elle finisse au fond, tout ça sans jamais fatiguer. C’est du pur bonheur pour les yeux, mais aussi pour le ramasseur de balles, qui voit tout ça de près sans avoir à récupérer la gonfle un peu partout comme si c’était Andrew Wiggins ou Kelly Oubre Jr. au tir. 105 tirs primés de suite en cinq minutes, nouveau record all-time ?

« C’est incroyable. C’est probablement un record du monde. Si le livre des records existe toujours, ça doit y figurer » a déclaré le coach des Warriors Steve Kerr via Steve Aschburner. Et sur le raté de Steph au tir numéro 106, voici ce qu’il a répondu en blaguant : « Il a choke ».

Pour la petite histoire, sachez que le record du monde du nombre de 3-points inscrits en une minute est de 31 (à la suite qui plus est), record signé Anthony Miracola et qui date de février 2019. Curry tourne plutôt autour de 20, franchement c’est honteux.

5+ minutes without a miss. Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Désormais, ça serait plutôt une bonne chose d’en mettre certains en match officiel. Parce que bon, 13/38 au tir pour commencer la saison dont 4/20 du parking, ça fait tache pour le GOAT des shooteurs. Forcément, sans Klay Thompson, sans Draymond Green (absent les deux premiers matchs) et sans tous les autres joueurs qui ont permis aux Dubs de marcher sur la Ligue ces dernières années (Andre Iguodala & Cie), le basket instauré par Steve Kerr fonctionne beaucoup moins bien et tout est plus dur pour Curry, aujourd’hui bien esseulé en attaque et trouvant moins de tirs ouverts. En matière d’exécution offensive, c’est très compliqué et si le duo Wiggins – Oubre Jr. continue d’enchaîner les briques comme il le fait (2/21 à eux deux, ouch), les Warriors pourront bientôt construire une nouvelle salle pour retourner à Oakland, où ils ont visiblement laissé leur basket. On attend évidemment beaucoup de Steph Curry cette saison, car on parle d’un double MVP qui doit – pour la première fois de sa carrière – véritablement porter la franchise californienne sur ses épaules. Et aussi fort soit-il, Steph a encore des choses à prouver et il fait aujourd’hui de son mieux dans son rôle de leader, même si les résultats ne sont clairement pas là, autant individuellement que collectivement. Maintenant, on ne parle que de deux matchs hein. Deux raclées certes, mais c’était face à Brooklyn et Milwaukee, deux cadors de l’Est. Alors on va éviter d’enterrer Curry et les Dubs tout de suite.

Une réaction est attendue dès ce dimanche à Chicago, car une troisième défaite face à une autre équipe en galère serait encore plus inquiétante que les deux premières. Stephen Curry a l’air chaud, on attend son premier carton sur le parquet du United Center.

Source texte : @warriors