LeBron James élu athlète masculin de l’année : BronBron finit l’année en beauté, l’armoire à trophée sur le point d’imploser

LeBron James n’en finit plus d’amasser récompenses individuelles et collectives et voilà qu’une nouvelle vient s’ajouter à son impressionnante collection. L’agence de presse AP vient de lui remettre le prix de sportif de l’année 2020 et ça en devient presque une habitude à force pour le natif d’Akron.

Pour beaucoup de sportifs de haut niveau, cela serait un jour de gloire, l’accomplissement ultime d’une carrière réussie de bout en bout. Pour LeBron James, il s’agit d’une statuette, une coupe, une médaille de plus à devoir ranger dans son garage à la fin de la journée. Certes, le titre de sportif masculin de l’année décerné par AP est tout à fait méritant mais le King a déjà reçu celui de Time, de Sports Illustrated, d’ESPY et de Chasse et Pêche dans le passé. Sans compter qu’il gagne celui d’AP pour la quatrième fois. Il rejoint ainsi Lance – je ne suis pas dopé – Amstrong et Tiger Woods au palmarès. Quelqu’un a dit un jour sans fin ? L’agence de presse a révélé les motifs qui ont conduit au succès de BronBron dans les scrutins à savoir : ses performances sportives magistrales, son titre NBA mais aussi son implication dans les questions sociétales, sur la place des minorités dans la société et enfin son engagement pour mobiliser ses concitoyens à aller aux urnes. Le King n’a pas tardé à réagir à ce nouveau triomphe.

« Je sais ce que j’apporte sur le terrain et évidemment, je donne tout. Mais je peux avoir un impact encore plus grand hors des terrains à présence, plus encore que lorsque je suis sur le parquet. Je veux continuer à inspirer les gens avec ma manière de jouer au basket. Mais il y a tellement plus de choses que je peux faire en dehors des terrains pour aider à l’éducation des gens, pour les inspirer, pour les rapprocher, pour les dynamiser. »

Vainqueur devant Patrick Mahones, quarterback de Kansas City et MVP du Super Bowl, et Lewis Hamilton, LeBron James s’empare également d’un record NBA en la matière puisqu’il dépasse un certain … Michael Jordan, qui a vu son compteur s’arrêter à trois récompenses. Quelque chose nous dit que cette info n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Les deux numéros 23 sont d’ailleurs les seuls joueurs NBA à avoir remporté plus qu’un titre AP. Plus globalement, LeBron James avait quand même mis les petits plats dans les grands cette année et la récompense semble assez naturelle. Ses victoires sur le parquet dans une période de vide sportif ont du bien aider mais c’est surtout sa place dans les questions de société qui ont mis James sur le devant de la scène. AP rappelle d’ailleurs que l’association mise en place cette année « More than a Vote » a rassemblé près de 42 000 volontaires pour aller sensibiliser à l’importance du vote et aider à l’organisation des élections. Un modèle sur et en dehors des terrains qui a finit de convaincre les votants afin de lui assurer un large succès.

LeBron James s’empare de sa quatrième récompense d’athlète de l’année et cela va faire parler. On pourrait croire que ça lui en touche une sans faire bouger l’autre mais c’est loin d’être le cas. Quels objectifs pour 2021 ? Un nouveau titre, un MVP des Finals, un film qui sort et qui sait, un titre olympique ? Il faudra rétamer tout le monde afin de ne pas finir la veille du premier match du tournoi mais quand on veut se fabriquer une belle vitrine à trophées, on fait bien les choses.

Source texte : ESPN