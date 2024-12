10 Français étaient concernés par cette nuit de NBA. Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele et Alexandre Sarr sont ceux qui se sont le plus montrés, comme Tidjane Salaün face à Ousmane Dieng. On fait un point cocorico !

Les résultats de la nuit NBA

Hawks – Heat : 120-110 (stats)

– Heat : 120-110 (stats) Hornets – Thunder : 94-106 (stats)

: 94-106 (stats) Wizards – Knicks : 132-136 (stats)

: 132-136 (stats) Bulls – Bucks : 116-111 (stats)

– Bucks : 116-111 (stats) Warriors – Suns : 109 -105 (stats)

– Suns : 109 -105 (stats) Nuggets – Pistons : 134-121 (stats)

– Pistons : 134-121 (stats) Jazz – 76ers : 111-114 (stats)

: 111-114 (stats) Blazers – Mavericks : 126-122 (stats)

– Mavericks : 126-122 (stats) Lakers – Kings : 132-122 (stats)

Zaccharie Risacher

Premier Français sur le pont, Zach’ n’a pas particulièrement brillé face au Heat. 9 points, 4/12 au shoot, on sait qu’il peut mieux faire et il va le montrer.

Tidjane Salaün

C’est un peu mieux pour Tidjane Salaün, qui continue à apporter son envie et son énergie en sortie de banc. Pas beaucoup d’adresse mais il a participé au jeu et il s’est battu en défense, comme sur ce beau contre face à Ousmane Dieng.

pic.twitter.com/odEJYrZWq0

— . (@dphoop2425) December 28, 2024

Moussa Diabaté

Avec Mark Williams et Nick Richards en tenue, les minutes sont moins nombreuses pour Moussa. La machine à rebonds du début de saison a été moins à son avantage ce soir.

Pacôme Dadiet

Match bien trop serré pour les Knicks et donc pas de Pacôme, qui doit comme toujours se contenter des miettes à New York.

Ousmane Dieng

Ousmane a pu profiter de l’avalanche de blessés pour gratter quelques minutes dans la rotation. 6 petites minutes, pas forcément très productives. Une occasion manquée en l’absence de plusieurs cadres.

Alex Sarr

Performance assez complète de la part du frangin d’Olivier. L’adresse est toujours à bosser mais l’intérieur impacte son équipe de tous les côtés. Faut continuer comme ça.

Bilal Coulibaly

Le Français qui s’est le plus montré cette nuit c’est Bilal, avec encore une feuille de stats bien noircie. Du très bon, du moins bon aussi, il y a des trucs à gommer mais tellement de promesses pour la suite.

Guerschon Yabusele

Encore une sortie solide pour le soldat tricolore en sortie de banc avec les Sixers. 12 points, 8 rebonds en 22 minutes, de la combativité, tout ce qu’on demande à Yabu.

Rayan Rupert

4 petites minutes pour le Français avec les Blazers. Triste début de saison pour Rayan dans l’Oregon.

Armel Traoré

Armel est resté en jogging cette nuit, la rotation de J.J. Redick était bien verrouillée et les Kings n’ont pas laissé un garbage time pour donner du temps de jeu au Français. Une autre fois !

