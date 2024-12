Trois Français étaient de sortie cette nuit sur les parquets NBA. De Tidjane Salaün à Guerschon Yabusele, que retenir des prestations de nos tricolores ?

Les résultats de la nuit NBA

Sixers – Hornets : 108-98 (stats)

– Hornets : 108-98 (stats) Cavs – Bucks : 124-101 (stats)

– Bucks : 124-101 (stats) Heat – Thunder : 97-104 (stats)

Tidjane Salaün

Un bon match pour Tidjane face à Philly. Il n’a pas forcé. Son entame a été discrète mais il a été utile dans le comeback de Charlotte avec son agressivité au rebond, ses longs bras en défense, sa capacité à pousser la balle en contre-attaque et à trouver ses coéquipiers dans le bon tempo. Une feuille de stats bien remplie (8 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 steals) vu son temps de jeu du jour.

Moussa Diabaté

Lui aussi avait plutôt mal débuté, bien frustré par le physique de déménageur d’Andre Drummond, mais Moussa Diabaté a fait ce qu’il a fait toute cette saison en Caroline du Nord, il s’est battu comme un beau diable à l’intérieur, allant chercher des secondes chances pour les copains. 7 points et 7 rebonds en 18 minutes, bon rapport qualité / prix.

Guerschon Yabusele

Après la section francophone de Charlotte, on passe au bourreau du jour, à savoir Guerschon Yabusele. Lui aussi s’est bien battu à l’intérieur, montrant beaucoup d’envie comme à son habitude. 9 points, 5 rebonds et 2 passes en 14 minutes pour l’Ours dansant. Mais si on doit retenir une chose de son match, c’est cet énorme poster dans le money time avec le petit flex qui va bien derrière. Si LeBron James a vu ce match, ça a dû lui rappeler des (mauvais) souvenirs.

GUERSCHON YABUSELE. 😱 pic.twitter.com/L8tGDPgqCP

— Philadelphia 76ers (@sixers) December 21, 2024

Ousmane Dieng

Pas d’invitation pour Ousmane avec le Thunder cette nuit, le Français au bandeau d’OKC est resté sur le banc tout le match.

