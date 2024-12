Jalen Williams (33 points) et le Thunder font régner leur loi à Miami

Bien fatigué après une semaine particulièrement chargée, le Thunder a dû s’employer pour venir à bout du Heat. Le collectif et un très bon Jalen Williams ont fait la différence et OKC quitte la Floride avec un 2/2 en deux jours.

Pour ceux qui aiment les chiffres, la feuille de stats de ce match c’est ici

Le Heat perd Jimmy Butler d’entrée

Miami pensait profiter de son avantage fraicheur pour prendre à la gorge le Thunder mais les choses sont toujours plus compliquées lorsqu’un de ses meilleurs joueurs quitte ses copains au bout de quelques minutes. Sur une perte de balle, Jimmy Butler a vu sa cheville bien tourner. L’ailier est reparti au vestiaire direct pour ne plus en revenir. Sauf que la raison officielle pour ce forfait c’est que le joueur se sentait.. malade. Comprendra qui pourra.

Here’s the Lu Dort steal followed by Jimmy Butler walking off gingerly. He went into the locker room following this play. @MetaQuestVR @XtadiumVR pic.twitter.com/vSZapc4KMc

— Nick Crain (@CrainNBA) December 21, 2024

Jalen Williams prend le relai de Shai-Gilgeous Alexander

Étrange match que celui de Shai Gilgeous-Alexander. (25 points) Le Canadien a vraiment montré deux visages, celui bien smooth et létal qu’on adore avec ses 10 points en premier quart-temps ou les 13 points de suite qu’il plante pour lancer le run du Thunder dans le troisième quart. Il a aussi eu de sacrés trous d’air avec des shoots pas toujours bien choisis.

Shai Gilgeous-Alexander gets the TOUGH bucket AND the foul 😤

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 21, 2024

Pas un problème pour OKC, qui a pu compter sur des soldats comme Isaiah Hartenstein (13 points, 18 rebonds !), un vrai guerrier dans la raquette, l’abattage habituel de Lu Dort en défense et bien entendu le héros du jour, Jalen Williams. J-Dub a été le patron du match pour OKC, un parfait relai pour gérer les absences ou les moments de moins bien de SGA. Comme à son habitude, Williams a activé le mode mister clutch dans le dernier quart, scorant 13 de ses 33 points (season high) dans le money time. Au scoring ou à la passe, il était partout dans le dernier acte, avec un shoot dans le corner qui a quasiment fait office de dagger pour calmer Tyler Herro et compagnie. Une véritable performance de All-Star pour celui qui pourrait aller chercher sa première étoile cette saison.

Closed out the roadtrip together and with a dub 🤝 pic.twitter.com/XLn1JOpmBz

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 21, 2024