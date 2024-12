Premier quart de finale de la NBA Cup, le match entre Bucks et Magic a tenu ses promesses. Intensité, envie de gagner et suspense, on a passé un vraiment bon moment. À la fin ? C’est Milwaukee qui s’impose, grâce à un Dame Time en fin de partie… et à un Giannis Antetokounmpo énorme (37 points, 7 rebonds)

Une des premières – si ce n’est la première – rencontre à fort enjeu en NBA cette saison, car éliminatoire pour le perdant. La NBA Cup apporte ce petit brin de piment avant les fêtes, et permet aux équipes de se jauger dans un contexte à fort compétitivité. On a apprécié que lors du Bucks – Magic de cette nuit, tout le monde se soit prêté au jeu.

À commencer par un Magic d’abord particulièrement adroit face au cercle, surtout à mi-distance. Une précision qui permet à la troupe de Jamahl Mosley, toujours privée de Paolo Banchero et Franz Wagner. Peu importe les absents, les gars ont sorti un très beau match face aux Suns, tout est à gagner et rien à perdre dans ce genre d’affiche. Les Bucks s’en remettent à la bonne vieille technique qui marche bieng : balle à Giannis Antetokounmpo qui roule sur la défense. On se délecte des posters de Goga Bitadze sur Giannis…

Et oui, le poster de Giannis ça faisait juste 1-1 la balle au centre

… Puis l’inverse. La NBA.

GIANNIS TAKING OVER ON BOTH ENDS!

THE CHASEDOWN TO THE POSTER 😤

🏆 #EmiratesNBACup Quarterfinals on TNT

De quoi ramener Milwaukee dans la partie et ne laisser aucun indice concernant la victoire finale. Et effectivement, il faut attendre le bout du bout du money time pour qu’une décision soit prise. D’abord par Jalen Suggs, qui colle 10 points de suite (!) pour placer le Magic en tête.

JALEN SUGGS 10 STRAIGHT POINTS 😤

18 PTS in Q4 and 34 for the game… a career-high!

WATCH THE FINISH ON TNT 🏆

C’est ensuite au tour de Damian Lillard, Dame Time ! 9 points d’affilée avec le gros tir du parking pour égaliser la rencontre avec 52 secondes au chrono. Puis le dunk en percussion, puis les lancers assurés pour donner une avance de 3 points aux Bucks. Une avance dont le Magic ne se relèvera pas, malgré le jeu de lancers franc pour terminer la rencontre.

On a beaucoup apprécié l’alternance proposée par le duo Giannis – Lillard. Très solide en première partie de rencontre, le Greek Freak a laissé la gonfle à son partenaire de jeu en fin de partie. Beaucoup aimé ici le respect du premier envers le second. En mode : “Ah t’es chaud de prendre le match pour toi genre maintenant ? Ok feu, on y va“. Stratégie payante.

DAME’S 3 TIES IT AT 106 🔥

40.6 SECONDS LEFT ON TNT!

🏆 #EmiratesNBACup Quarterfinals pic.twitter.com/uzTqsdrwp0

Les hommes de Doc Rivers se qualifient pour la demi-finale de NBA Cup, à Las Vegas. Ils y affronteront le vainqueur de Knicks – Hawks, qui aura lieu la nuit prochaine.

Pour le Magic, fin de parcours dans la compétition. Rien à regretter, leaders absents mais volonté de vaincre au maximum. C’est comme ça qu’on apprend, et avec ce que les gars proposent là, aucune inquiétude pour la suite, vraiment.