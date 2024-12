Highlights : les 37 points de Giannis Antetokounmpo face au Magic

Greek Freak a voulu dominer, Greek Freak a dominé. Giannis Antetokounmpo colle 37 points à 15/24 au tir face au Magic, pour guider Milwaukee vers la demi-finale de NBA Cup. Patron.

Qu’il est solide. Et qu’il a été intelligent, sur cette rencontre, de “s’arrêter” à 37 points pour laisser la gonfle à Damian Lillard en fin de partie. Une politesse qui lui permet quand même de finir à 15/24 au tir, avec son style toujours aussi caractéristique. Si Nikola Jokic semble sur une autre planète en ce moment, Giannis Antetokounmpo continue de soigner son dossier dans la course au MVP. Preuve en images.

GIANNIS LEADS THE @Bucks TO VEGAS!

💪 37 PTS

💪 7 REB

💪 4 BLK

💪 62.5 FG%

They’ll play the winner of ATL/NYK in the #EmiratesNBACup Semifinals on Saturday 🏆 pic.twitter.com/IJomjSC0v4

— NBA (@NBA) December 11, 2024