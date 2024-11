Les Français de la nuit en NBA : Alexandre Sarr inscrit 20 points face aux Bulls !

Une nuit plutôt sympathique pour nos Français en NBA, de quoi bien trancher avec la dernière soirée plutôt morose. Alexandre Sarr et Victor Wembanyama ont notamment régalé. Allez, c’est l’heure du récap bleu-blanc-rouge.

Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly a galéré face aux Bulls. 8 points, 3 rebonds, 5 passes, 1 interception à 3/11 au tir.

Alexandre Sarr

EH ! La voilà, la belle soirée tricolore de la nuit ! On adore Victor Wembanyama, mais Alexandre Sarr vient de coller 20 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre à 7/11 au tir dont 4/5 à 3-points, face aux Bulls. Une première pour lui avec une telle réussite à 3-points. Tant pis pour la défaite, c’est la performance qui compte et celle-ci est bien sympathique. Il faut que ça continue désormais !

Alex for three 🎯 pic.twitter.com/zFpyMPRSbW

— Washington Wizards (@WashWizards) November 27, 2024

Va-t-on normaliser le fait qu’un pivot colle 6 tirs à 3-points par nuit ? Oui, grâce à ce génie qu’est Victor Wembanyama. Après ses 25 points face aux Warriors, le pivot des Spurs enchaîne face à Utah avec 34 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3 contres à 13/23 au tir dont 6/14 à 3-points. On en a fait un papier dédié, il n’y a qu’à cliquer sur son blaz.

WEMBY PUTS ON A SHOW 🤩

👽 34 PTS

👽 7 REB

👽 6 3PM

👽 3 BLK@spurs move to 2-1 in the #EmiratesNBACup and have won 4 in a row overall! pic.twitter.com/2D170aeKpR

— NBA (@NBA) November 27, 2024

Rudy Gobert

Rudy Gobert a proposé un match solide : un contre monstrueux sur la tronche d’Alperen Sengun pour forcer l’overtime, pas mal pour rattraper une erreur individuelle sur la possession précédente, qui aurait pu être décisive pour les Wolves. Au total : 5 points, 16 rebonds, 2 passes, 1 contre à 2/3 au tir.

CLUTCH DENIAL FROM RUDY ❌ https://t.co/jdtkEtZ0kR pic.twitter.com/HiYXpRrdLq

— NBA (@NBA) November 27, 2024

Le programme de ce soir