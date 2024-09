Peut-être, au détour d’une interminable session scrolling sur Twitter, êtes vous tombés sur la vidéo d’un garçon grand, très grand, en train de martyriser des gamins semblant avoir moins de la moitié de son âge. Ce garçon, il s’appelle Jérémy Gohier, est originaire de Montréal, mesure 2m21 et a seulement… 13 ans. Oui, oui, à 13 ans, le maxi-minot peut taper la discute les yeux dans les yeux avec Victor Wembanyama. Une folie.

Ils mangent quoi le matin au Canada ? Sérieux, vous mettez de la potion magique au lieu du lait avec les céréales ou quoi ? Non vraiment, il va falloir songer à mener l’enquête, parce que la nouvelle génération de basketteurs canadiens est dé-men-tielle. D’abord on aura eu Sim Bhullar et ses 2,26m. Eh oui, pour ceux qui ne le sauraient pas le pivot est né en Ontario, et possède donc la nationalité canadienne. Plus récemment, c’est Zach Edey qui a fait la une. Sélectionné en 9ème position de la dernière Draft par les Grizzlies, le colosse a martyrisé toute la NCAA grâce à son physique de titan cuirassé. Avec ses 2m24 et ses 136 kilos, Zach pourrait bien faire trembler les raquettes NBA durant les années à venir. Preuve que le gaillard n’est pas qu’une grande tige, un panel composé de coachs, dirigeants et scouts de la Grande Ligue, a même fait de lui son favori pour remporter le titre de rookie de l’année.

Et puis comme deux ne va jamais sans trois, le “Grand Nord Blanc” nous a pondu un autre freak, encore plus grand que ses prédécesseurs : Olivier Rioux. Oliv’, c’est 18 ans, toutes ses dents mais surtout… 2m36. Le mec peut manger son Joyeux Festin sur le crâne de Yao Ming. Rien que ça. Aujourd’hui, le géant a succédé à Zach Edey en tant que cauchemar des raquettes NCAA. Lui, évolue du côté des Gators de Florida. Bon, si on récapitule, le Canada c’est déjà trois joueurs de plus de 2m20, dont deux sont encore tout jeunes. Pas mal non ? Eh bien en fait, oui, pas mal, mais pas fini. On vous avait prévenu, les Canadiens ne sont vraiment, mais alors vraiment plus là pour rigoler.

7’3 13-year-old Jeremy Gohier is unreal 😳 He went crazy today at MSHTV! @MSHTVOfficial pic.twitter.com/SWJAysyjVM

— Courtside Films (@CourtsideFilms) September 22, 2024

La dernière maxi pépite du Canada s’appelle donc Jérémy Gohier. Vous vous souvenez, c’est celui qui jouait avec des enfants douze fois plus petits. En réalité, ces enfants ont le même âge que lui, c’est à dire 13 ans. Comment on dit déjà ? Ah oui, chokbar. À seulement 13 piges, Jérémy Gohier mesure donc 2m21. À titre de comparaison, Wemby n’était listé “qu’à” 2m03 au même âge. Une force de la nature donc, mais qui semble également dotée de bonnes petites mains. Enfin, façon de parler. Toujours est-il que le collégien, (Jérémy est en 7th grade, l’équivalent de la 5ème en France) semble plutôt doué avec un ballon, comme en témoignent les vidéos de lui qui circulent sur Internet. Preuve d’un potentiel qui semble assez certain, l’adolescent a déjà décroché une bourse lui permettant de lier cursus scolaire et basket de haut niveau. Toutefois, le parcours reste encore long, puisque dans le cas où Jérémy Gohier venait à être drafté, il ne serait pas éligible avant la classe de 2030.

Si le potentiel du jeune homme peut faire rêver, attention quand même à l’enflammade. Oui, c’est impressionnant, oui le basket est quoiqu’on en dise un sport de grands. Mais non, la taille ne fait pas tout. En plus, le gamin n’a que 13 ans et a encore le temps de se développer, physiquement comme dans la tête. Laissons-le apprendre, kiffer, réussir ses contrôles de techno et sortir au ciné avec ses potes. La vie normal d’un adolescent, quoi, enfin presque.

Jérémy Gohier is a 7’3″ 7th Grader!!! pic.twitter.com/Pxpn5sLzIj

— Ballislife.com (@Ballislife) September 21, 2024