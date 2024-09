Deuxième nuit de Playoffs WNBA et nous avons été gâtés ! Derrière une incroyable performance de Sabrina Ionescu, le Liberty élimine le Dream et défiera les Aces au tour suivant pour un remake des Finales 2023.

Sabrina Ionescu met fin aux rêves du Dream

Première balle de match du Liberty face à Atlanta et on peut dire qu’elle a été convertie avec la manière ! Après une entame compliquée de la part de New York, l’équipe de la ville qui ne dort jamais a pu compter sur le réveil de Sabrina Ionescu pour éliminer la franchise du Dream.

La guard a sorti un véritable festival offensif à 36 points (12/23 au tir et 5/11 à 3-points), 9 passes et 3 interceptions. Elle égale le record de franchise au scoring sur un match de Playoffs détenue jusqu’alors par Cappie Pondexter.

Une performance qui marque l’histoire de la WNBA et qui ne fait que confirmer les ambitions du Liberty à savoir ramener le titre à New York.

SABRINA IONESCU TONIGHT:

36 POINTS

9 ASSISTS

3 STEALS

12/23 FG

5 3PM

(🎥 @WNBARookieWatch )

pic.twitter.com/VrjAlbjv1h

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 25, 2024

La bourrasque Aces s’est abattue sur le Storm

Dans la seconde affiche de la soirée, Las Vegas avait l’occasion d’envoyer le Storm en vacances. Les joueuses du Nevada ne se sont pas fait prier et ont battu Seattle 83 à 76 derrière les 29 points de Kelsey Plum à 11/15 au tir.

Kelsey Plum had it rolling in Game 2 to help lead the @LVAces to the semifinals!

♠️ 29 PTS (11-15 FGM)

♠️ 6 REB

♠️ 3 AST

pic.twitter.com/ixLUbo8TJv

— NBA (@NBA) September 25, 2024

Bien sûr, comment parler des Aces sans parler de leur as A’ja Wilson ? La néo-MVP s’est illustrée avec 24 points et 13 rebonds. Elle enregistre son 13e double-double en Playoffs, ce qui est un nouveau record WNBA.

Fin de parcours donc pour Gabby Williams qui n’a pas à rougir de sa sortie. Elle conclut cet exercice 23-24 par un dernier match à 20 points (8/16 au tir), 5 rebonds et 3 passes. La Française part maintenant en direction du Fenerbahçe pour débuter sa nouvelle saison.

Le remake des Finales 2023

Pour cette première affiche des demi-finales, nous aurons le droit au remake des dernières Finales : le Liberty affrontera les Aces. Si New York ambitionne de prendre sa revanche, Las Vegas espère bien continuer à rêver de three-peat. Alors, qui de Sabrina Ionescu ou d’A’ja Wilson parviendra à porter son équipe jusqu’à la dernière marche avant le sacre ? Les premiers éléments de réponse dimanche prochain.

__________

Source texte : WNBA