Bon, on vous l’accorde, ce n’est peut-être pas l’info la plus utile que vous allez voir passer cette semaine, mais elle est sympa, donc on partage. Etienne Capoue, ça vous dit quelque chose ? Pour les amoureux du ballon rond, ce nom vous évoque sûrement de vagues souvenirs. Eh bien sachez que ce monsieur est désormais… basketteur ! Oui, oui, pour de vrai.

Vous savez, Etienne Capoue, c’est un mec un peu énervant. Le genre de mec trop fort au foot, mais qui s’en tamponne royal. Et pour de vrai en plus, le foot Etienne, ça le gonfle. Pour lui, c’est un métier et rien d’autre. Pourtant à aujourd’hui 36 ans, le milieu de terrain français a une vraie, vraie carrière. Plus de 150 matchs disputés en Premier League, une demi-finale de Ligue des champions, un titre en Europa League et même sept sélections en Équipe de France. Bref, du lourd. Mais aujourd’hui, tout cela est visiblement derrière lui, puisque l’ex-international français s’est engagé en quatrième division espagnole… de basket !

Actuellement sans club, Étienne Capoue a disputé son premier match avec le club de basket du Gitisca Jovens l’Eliana ce week-end. 🏀

Le club évolue en D4 espagnole.

Il a marqué 5 points pour son premier match.

🎥 @apuntesports

pic.twitter.com/qgq8LTDotG

— BeFootball (@_BeFootball) September 24, 2024

Plus fort encore, le désormais combo guard/milieu de terrain a même disputé des minutes avec son nouveau club, le Gitisca Jovens l’Eliana, et a inscrit 5 points. Pas mal pour des débuts. Une reconversion qui n’est pas sans nous rappeler celle de plusieurs autres sportifs, avec plus ou moins de réussite. Florent Manaudou, passé de la natation au handball, Fabien Barthez, du foot au sport automobile ou bien évidemment Michael Jordan, et sa légendaire transition entre basket et baseball. En attendant de savoir si on reverra un jour Etienne Capoue sur le rectangle vert, on vous laisse profiter des highlights de son premier match, qui, on l’espère, ne sera pas non plus le dernier. Et puis comme on dit dans le foot, “en tout cas on te le souhaiteuh”.

Source : BeFootball