Retrait du maillot de Michael Cooper le 13 janvier face aux Spurs

Au cœur de la folie suivant la révélation des calendriers NBA pour la saison prochaine, les Los Angeles Lakers ont ajouté leur grain de sel. La franchise mythique a annoncé retirer le maillot d’une de ses légendes, Michael Cooper, le 13 janvier prochain contre les San Antonio Spurs.

Même sans élément extérieur, les dates des matchs entre les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers, la saison prochaine, étaient très attendues. Victor Wembanyama face à LeBron James et Anthony Davis ; l’Alien face à celui qui lui a donné ce surnom.

Sauf qu’en plus de la belle affiche, la rencontre du 13 janvier 2025 qui se déroulera à la crypto.com Arena verra le maillot d’une légende être retiré. Michael Cooper, un joueur immense de l’histoire des pourpre et or aura cet honneur sous les yeux de Gregg Popovich et des siens !

Pour le match du 13 janvier 2025 entre les Spurs et les Lakers à Los Angeles, le maillot mythique de Michael Cooper (numéro 21) sera retiré pour toujours de la franchise golden and purple. pic.twitter.com/Urca1gYwaG

Le numéro 21 trônera à jamais au plafond de la salle et c’est mérité tant le palmarès de l’arrière sous ce maillot est impressionnant. Cinq fois champion lors des années Showtime, il était l’assurance défensive d’une des plus grandes équipes de l’histoire. DPOY en 1987, Michael Cooper a fait partie des NBA All-Defensive Teams à huit reprises.

Magic Johnson avait besoin d’un mort de faim à ses côtés pour autant s’illustrer et ce chien de garde c’était Coop ! Rendez-vous le 13 janvier prochain.

Source texte : Lakers