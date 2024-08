On connaît enfin le calendrier complet de la NBA pour la saison 2024 – 2025. Qui dit calendrier dit dates importantes et gros ronds rouges à mettre sur l’agenda (celui de TrashTalk si possible), encore plus dès qu’il s’agit de nos jeunes pépites tricolores. Aujourd’hui, on focus sur les dates clefs de la saison rookie de Zaccharie Risacher, le first pick de la Draft 2024 et nouvelle pépite des Atlanta Hawks.

😍 L’AGENDA TRASHTALK 2024-25 EST DISPONIBLE ! 😍

Avec un Champion NBA, un Rookie de l’Année et un Top 3 MVP ! ☘️🇫🇷⚡️

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 cahier de vacances

Tu veux rouler sur l’année 2024-25 ?

Et bah tu sais quoi faire 👇

➡️ https://t.co/jrROlCkDXh pic.twitter.com/2ucqn2pJeG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2024

Le premier match de la saison de Victor Wembanyama

Dans la nuit du 24 au 25 octobre (1h30), à Dallas

Les duels face à Chet Holmgren, me gusta

En combinant ESPN, TNT et NBA TV, les Spurs apparaitront 21 fois en antenne nationale cette saison.

Mieux encore ?

Les 3 matchs entre Thunder et Spurs (Wemby vs Chet) seront tous en ultra antenne nationale, à savoir ESPN ou TNT.

La NBA veut tout mettre sur cette rivalité.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

Les matchs face aux lottery picks français :

Face à Zaccharie Risacher : le 20 décembre à Atlanta (3h30) et le 6 février à San Antonio (1h30)

Face à Tidjane Salaün : le 8 février à Charlotte (1h) et le 15 mars à San Antonio (1h)

Face à Alexandre Sarr (et donc Bilal Coulibaly) : le 14 novembre à San Antonio (2h) et le 11 février à Washington (1h)

Les autres duels made in Cocorico :

Face à Rudy Gobert :

Victor Wembanyama vs Rudy Gobert 🇫🇷🏀

2 novembre à San Antonio

29 décembre à Minnesota

9 mars à Minnesota

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

Face à Nicolas Batum : le 5 novembre à Los Angeles (4h30), le 1er janvier à San Antonio (1h), le 30 janvier à San Antonio (2h) et le 9 avril à Los Angeles (4h30)

Les matchs à heure française : 7, dont le Christmas Day et les 2 NBA Paris Games

🏀 Le calendrier officiel des Spurs pour la saison NBA 2024/25. pic.twitter.com/Z08XEFvHo7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024