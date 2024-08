Votre franchise a-t-elle le vent en poupe ? Pour mesurer sa popularité, rien de tel que d’observer sa programmation en “antenne nationale”, c’est-à-dire le nombre de matchs diffusés sur les plus grandes chaînes de télévision dans tous les États-Unis (ESPN, ABC, TNT et NBA TV). Les calendriers NBA 2024-25 sont sortis, le verdict est formel.

Rien de tel qu’un GOAT et une belle histoire père – fils pour faire parler dans les chaumières. Comme régulièrement, les Los Angeles Lakers de LeBron James trônent en tête du nombre d’affiches diffusées en antenne nationale (39). Derrière, on retrouve des Warriors orphelins d’un Splash Bro mais qui comptent encore sur le pouvoir d’attraction de Stephen Curry (36), avant les Celtics (34), Knicks (34) et Suns (30), valeurs sûres niveau spectacle et superstars.

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama restent dans les eaux de la saison passée (19) avec 21 affiches, juste derrière les Wolves (25) et le Thunder (25) que l’excellente saison 2023-24 a propulsé dans le haut de la liste. Toutes les affiches entre Wemby et Chet Holmgren sont par ailleurs en antenne nationale, signe d’une rivalité sur laquelle la NBA compte bien miser.

📺🏀 Nombre de matchs en antenne nationale, équipe par équipe (inclut ESPN, ABC, TNT et NBA TV) :

Los Angeles Lakers : 39

Golden State Warriors : 36

Boston Celtics : 34

New York Knicks : 34

Phoenix Suns : 30

Dallas Mavericks : 30

Denver Nuggets : 29

Philadelphia 76ers : 27…

Pour autant, la hype française de la Draft 2024 ne semble pas avoir fait saliver les diffuseurs. Les Hawks (8), les Hornets (7) et les Wizards (5) restent très bas dans la pile, en bonnes équipes qui tankent et qu’on retrouvera sans doute en juin prochain. Pour trouver les franchises qui repoussent de partout, il faut s’armer de patience et creuser un coup. Avec un peu de chance, peut-être tomberez-vous sur des Pistons un peu rouillés, des Blazers froissés ou des Raptors encore dans l’ère glaciaire, tous à 4 petites affiches en 2024-25.

Fan des gros marchés, la vie est belle, supporters des petites villes, c’est plus compliqué. On caricature sur les bords, mais la dure loin de la NBA est difficile à éviter.