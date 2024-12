Après la grosse soirée d’hier, on a droit à un programme NBA très léger ce vendredi. Trois petits matchs au menu, mais ça devrait quand même suffire à notre bonheur.

Le programme NBA du soir

1h : Sixers – Hornets

1h30 : Cavaliers – Bucks

2h : Heat – Thunder

Miami vs Oklahoma City, bienvenue en 2012

Il y a 12 ans, les Heatles de LeBron, Wade et Bosh affrontaient le Thunder de KD, Westbrook et Harden en Finales NBA. Certes, on a l’impression que c’était il y a une éternité mais ce n’est pas pour autant que le Heat – Thunder de ce soir n’est pas une affiche excitante.

Oklahoma City est à nouveau la meilleure équipe de l’Ouest sous l’impulsion de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Cie, tandis que le Heat de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro est plutôt sur une bonne dynamique. Si OKC est logiquement favori, il sera intéressant de voir si le groupe de Mark Daigneault est totalement remis de sa défaite en finale de NBA Cup contre Milwaukee. Certes, le Thunder s’est imposé hier contre un Magic décimé, mais un back-to-back à Miami présente son lot de challenges.

Rendez-vous à 2h du matin pour un match qui pourrait bien animer notre nuit !

Mais aussi…

Sixers – Hornets, franchement on vous conseille de passer votre chemin.

Cavs – Bucks par contre ça peut être très cool, même si Damian Lillard est out.

Les Français sur le pont

Guerschon Yabusele vs Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, en fait ça vaut quand même le coup de mater ce Sixers – Hornets.

Ousmane Dieng pourrait faire son retour ce soir avec OKC.

Le NBA Injury Report, c’est juste là.